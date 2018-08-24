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17:53 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британка рисует реалистичные скетчи гигантских размеров (фото)

Она уделяет особое внимание деталям.

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Художница Оливия Кемп из Лондона уже успела прославиться на весь мир. Выставки ее работ проходили в Великобритании, Италии, Испании, Норвегии и в других странах. А в социальных сетях на нее подписаны более 80 тысяч человек.

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Хотя сама Оливия признается, что занимается творчеством вовсе не для призвания, а потому что просто не может не рисовать.

Главная особенность в том, что свои картины Кемп рисует по наитию — без предварительных набросков или точной идеи. Скетчи она делает простой черной ручкой на бумаге. А еще девушка отдает предпочтения большим форматам. И выглядит это завораживающе.

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