Британка рисует реалистичные скетчи гигантских размеров (фото)
Она уделяет особое внимание деталям.
Она уделяет особое внимание деталям.
Художница Оливия Кемп из Лондона уже успела прославиться на весь мир. Выставки ее работ проходили в Великобритании, Италии, Испании, Норвегии и в других странах. А в социальных сетях на нее подписаны более 80 тысяч человек.
Хотя сама Оливия признается, что занимается творчеством вовсе не для призвания, а потому что просто не может не рисовать.
Главная особенность в том, что свои картины Кемп рисует по наитию — без предварительных набросков или точной идеи. Скетчи она делает простой черной ручкой на бумаге. А еще девушка отдает предпочтения большим форматам. И выглядит это завораживающе.
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