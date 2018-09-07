72-летний аристократ и мультимиллионер отчаялся найти жену
Он дал объявление в газете и на телевидении.
Он дал объявление в газете и на телевидении.
Сэр Бенджамин Слейд, 72-летний мультимиллионер и аристократ, уже год безуспешно ищет молодую жену, которая станет матерью его наследника.
Чтобы сделать брачное предложение более привлекательным, он пообещал предполагаемой невесте кредитку с неограниченным лимитом, сообщают британские СМИ.
Бенджамин Слейд — потомок короля Карла Второго. Он живет в имении Мунсел ХІІІ века, расположенном в Соммерсете. Год назад аристократ озаботился отсутствием наследника и дал объявление в прессе о поиске молодой жены, способной родить ему ребенка. Его избранница должна быть в возрасте от 30 до 40 лет и не выше 1 метра и 70 см.
Спустя 12 месяцев Слейд все еще остается холостым. На местном телевидении он заявил, что изменил подход к поиску невесты: «Я все переосмыслил. Теперь я заявляю, что хочу романтики. Я предоставлю своей избраннице кредитку, чтобы она могла делать покупки до упаду».
Сэр Бенджамин признался, что любит путешествия в экзотические места, изысканную еду и тайные вечеринки.
Аристократ управляет несколькими предприятиями, в том числе по организации свадеб. Он надеется, что будущая жена сможет принимать участие в управлении бизнесом. «Генеральный директор в особе жены? Это отличная сделка! Два по цене одного», - прокомментировал он.
В прошлом Слейд был женат, но развелся в 1991 году после 21 года брака.
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