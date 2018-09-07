Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузины раскрыли истинное отношении к России
Старую «Ниву», наконец, обновили
13-летний сын Децла копирует стиль папы
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Тарасова: поведение Сотниковой недостойно олимпийской чемпионки
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
Девушки с формами: что такое бодипозитив и как с этим жить
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
В Сети осудили Панина за фото с гробом Кобзона - СМИ
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
3 питательных вещества помогут избавиться от чувства голода
Поведение россиян за рубежом, раздражающее всех
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Kia на автосалоне в Москве: сразу 4 премьеры
Овечкин поселится за МКАД
Ипотечное бремя россиян стало легче
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
17:39 (мск), источник: Новости Mail.Ru

72-летний аристократ и мультимиллионер отчаялся найти жену

Он дал объявление в газете и на телевидении.

Наверх

Сэр Бенджамин Слейд, 72-летний мультимиллионер и аристократ, уже год безуспешно ищет молодую жену, которая станет матерью его наследника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы сделать брачное предложение более привлекательным, он пообещал предполагаемой невесте кредитку с неограниченным лимитом, сообщают британские СМИ.

Бенджамин Слейд — потомок короля Карла Второго. Он живет в имении Мунсел ХІІІ века, расположенном в Соммерсете. Год назад аристократ озаботился отсутствием наследника и дал объявление в прессе о поиске молодой жены, способной родить ему ребенка. Его избранница должна быть в возрасте от 30 до 40 лет и не выше 1 метра и 70 см.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В США мужчина врезался на самолете в свой дом после ссоры с женой

Спустя 12 месяцев Слейд все еще остается холостым. На местном телевидении он заявил, что изменил подход к поиску невесты: «Я все переосмыслил. Теперь я заявляю, что хочу романтики. Я предоставлю своей избраннице кредитку, чтобы она могла делать покупки до упаду».

Сэр Бенджамин признался, что любит путешествия в экзотические места, изысканную еду и тайные вечеринки.

Аристократ управляет несколькими предприятиями, в том числе по организации свадеб. Он надеется, что будущая жена сможет принимать участие в управлении бизнесом. «Генеральный директор в особе жены? Это отличная сделка! Два по цене одного», ­- прокомментировал он.

В прошлом Слейд был женат, но развелся в 1991 году после 21 года брака.

Читайте также:

 Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России
Президенты России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Идлибе
Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало
Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России
СМИ узнали обстоятельства получения визы «отравителей» Скрипалей
Спорт
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу Сборная России стартует в Лиге наций УЕФА выездным матчем против Турции в Трабзоне. Артем Дзюба в качестве капитана и поле с проплешинами
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Россиян заставят копить на ипотеку
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Овечкин поселится за МКАД
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
Irina Vorobyeva Почему я не люблю Америку. 424
Ваше Величество Торсы и так далее)) 420
Angelisa родная сестра. маски сброшены? 265
excerption Для тех, кто любит еврейский юмор. 255
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь