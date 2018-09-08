Все в отрыв. Киркоров и Басков представили провокационный клип «Ибица» (видео)
Премьера совместной песни состоялась 24 июля.
Премьера совместной песни состоялась 24 июля.
8 сентября Филипп Киркоров и Николай Басков официально показали клип на свою первую совместную работу, песню под названием «Ибица».
Еще за несколько дней до премьеры российские музыканты, в числе которых Алсу, Сергей Лазарев, Ани Лорак и многие другие, начали активно делиться в соцсетях тизером нового видео, описывая его как «провокационное» и «шокирующее».
Сами музыканты постарались сделать клип максимально запоминающимся и ироничным. И это получилось: за день до премьеры Киркоров опубликовал в своем Instagram видео, на котором его
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