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10:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Все в отрыв. Киркоров и Басков представили провокационный клип «Ибица» (видео)

Премьера совместной песни состоялась 24 июля.

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8 сентября Филипп Киркоров и Николай Басков официально показали клип на свою первую совместную работу, песню под названием «Ибица».

Еще за несколько дней до премьеры российские музыканты, в числе которых Алсу, Сергей Лазарев, Ани Лорак и многие другие, начали активно делиться в соцсетях тизером нового видео, описывая его как «провокационное» и «шокирующее».

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Сами музыканты постарались сделать клип максимально запоминающимся и ироничным. И это получилось: за день до премьеры Киркоров опубликовал в своем Instagram видео, на котором его коллеги-друзья смотрят ролик и заливаются от смеха.

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