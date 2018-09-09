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17:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник в США разрисовал асфальт целой улицы (фото)

Мурал появился по инициативе властей.

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Необычный мурал появился в Нью-Йорке — он украшает не стены, а асфальт целой улицы в Чайна-тауне.

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Нарисовал граффити дипломированный художник Чэнь Дунфэн, который переселился в США из Китая в 2014 году. 36-летний уроженец города Цзыбо окончил престижную Академию искусств в Ханчжоу. Теперь он живет в Нью-Йорке со своей женой, хозяйкой художественной галереи.

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Летом 2018 года департамент транспорта в Нью-Йорке и общественная организация Chinatown Partnership объявили конкурс на сезонный арт-проект для преобразования Дойерс-стрит в Чайна-тауне. Чэнь Дунфэн сделал грубый набросок, отправил по почте и быстро забыл о нем, отправившись в отпуск на историческую родину. Вернувшись, художник был очень удивлен, узнав, что стал победителем.

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Чэнь Дунфэн создавал муралы в Афинах и Ханчжоу. Теперь ему предоставили возможность украсить Нью-Йорк. Чтобы нанести рисунок на асфальт Дойерс-стрит длиной 61 метр, ему понадобилось 64 рабочих часа и 15 с половиной галлонов акриловой краски.

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Свою работу Чэнь Дунфэн назвал «Песнь дракона и цветов». Ее можно будет увидеть до 1 ноября 2018 года. С 10 утра до 21:00 движение транспорта по улице запрещено.

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