Художник в США разрисовал асфальт целой улицы (фото)
Мурал появился по инициативе властей.
Мурал появился по инициативе властей.
Необычный мурал появился в
Нарисовал граффити дипломированный художник Чэнь Дунфэн, который переселился в США из Китая в 2014 году. 36-летний уроженец города Цзыбо окончил престижную Академию искусств в Ханчжоу. Теперь он живет в
Летом 2018 года департамент транспорта в
Чэнь Дунфэн создавал муралы в Афинах и Ханчжоу. Теперь ему предоставили возможность украсить
Свою работу Чэнь Дунфэн назвал «Песнь дракона и цветов». Ее можно будет увидеть до 1 ноября 2018 года. С 10 утра до 21:00 движение транспорта по улице запрещено.
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