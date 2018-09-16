Yes sir! https://t.co/y8JQwIk879— Sidney Cameron (@SidMyCoach) 16 вересня 2018 р.
111-летний мужчина ежедневно тренируется в спортзале
Он всегда вел здоровый образ жизни.
Он всегда вел здоровый образ жизни.
Генри Цзэн, которому исполнилось 111 лет, каждый день посещает спортзал для тренировок.
Житель США начинает утро с получасового занятия на велотренажере, затем занимается йогой, а после сжимает тренажер для кисти.
Такие нагрузки Генри считает совсем небольшими. Еще в 90 лет он каждый день занимался аэробикой и мог выполнять сложнейшие позы йоги, в том числе стоять на голове. Он увлекся ей, когда жил
Дочь Генри Линда рассказала журналистам, что ее отец всегда вел здоровый образ жизни. Он регулярно посещает спортзал с 1978 года, в юности занимался плаванием, не пил и не курил.
Мужчина всегда следит за своим питанием. На завтрак Цзэн съедает два яйца вкрутую, немного отрубей, половинку грейпфрута и банана, тост с маслом и джемом, а также выпивает чашку кофе и стакан апельсинового сока. В обед он может позволить себе
Читайте также: