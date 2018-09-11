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13:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Бывший преподаватель научил кошку сапсерфингу

Нудл отправляется с ним в путешествия по реке.

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72-летний Найджел Эдмундс из городка Брайтлингси в Великобритании настолько неразлучен со своей кошкой, что даже берет ее на занятия сапсерфингом.

Эдмундс — бывший учитель математики и дедушка четырех внуков. Выйдя на пенсию, он начал заниматься водными видами спорта. Четыре года назад Найджел буквально влюбился в сапсерфинг — разновидность сёрфинга, в котором серфер стоит на доске и гребет веслом.

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Кошка сингапурской породы по имени Нудл, что означает «лапша», стала его спутницей случайно. Как-то Эдмундс увидел свою жену Джеки с друзьями на берегу. Он сказал, что сейчас присоединится к ним, приплыв на доске, и возьмет Нудл с собой. Джеки начала протестовать, убеждая мужа, что незачем так пугать кошку. Но Нудл вела себя как ни в чем не бывало.

С тех пор Нудл всегда сопровождает Найджела в его речных путешествиях. Она никогда не паникует и совсем не боится воды. Иногда Эдмундс отплывает от дома на целых три мили (почти 5 км). Во время путешествий Нудл взбирается ему на плечи и внимательно рассматривает все, что встречается им на пути.

Изначально кошку купили в подарок для Джеки. Но Нудл решила иначе, став неразлучным другом для Найджела.

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