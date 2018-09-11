Cat owners of the world - there's a lot to live up to! https://t.co/96pS6qgQGq— Metro (@MetroUK) 10 сентября 2018 г.
Бывший преподаватель научил кошку сапсерфингу
Нудл отправляется с ним в путешествия по реке.
Нудл отправляется с ним в путешествия по реке.
72-летний Найджел Эдмундс из городка Брайтлингси в Великобритании настолько неразлучен со своей кошкой, что даже берет ее на занятия сапсерфингом.
Эдмундс — бывший учитель математики и дедушка четырех внуков. Выйдя на пенсию, он начал заниматься водными видами спорта. Четыре года назад Найджел буквально влюбился в сапсерфинг — разновидность сёрфинга, в котором серфер стоит на доске и гребет веслом.
Кошка сингапурской породы по имени Нудл, что означает «лапша», стала его спутницей случайно.
С тех пор Нудл всегда сопровождает Найджела в его речных путешествиях. Она никогда не паникует и совсем не боится воды. Иногда Эдмундс отплывает от дома на целых три мили (почти 5 км). Во время путешествий Нудл взбирается ему на плечи и внимательно рассматривает все, что встречается им на пути.
Изначально кошку купили в подарок для Джеки. Но Нудл решила иначе, став неразлучным другом для Найджела.
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