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13:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Каменный лес на Мадагаскаре стал приютом для лемуров (фото)

Это одно из немногих мест на Земле, сохранившее первозданную красоту.

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На западном побережье Мадагаскара находится уникальный заповедник Цинжи-дю-Бемараха. Его космические ландшафты мало затронуты деятельностью человека, а вековые деревья стали приютом для находящихся под угрозой вымирания индри и лемуров.

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Слово Бемараха — топоним. Так называется горная цепь на западе острова. А вот цинги, или цинжи — это известняковые скалы, испещренные вертикальными бороздами. Они выстроились так густо, что образуют настоящий каменный лес.

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Причудливая форма цинги — результат выветривания карста, считают ученые.

По живописному каньону между скал протекает живописная река Манамболо.

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В заповеднике растут девственные тропические леса. В их чаще нашли приют лемуры Avahi cleesei. Этот уникальный вид был обнаружен не так давно — в 1990 году, а описан только в 2005-м.

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Зверюшек назвали в честь звезды британского комедийного шоу Monty Python Джона Клиза. Дело в том, что знаменитый комик поддерживает движение за сохранение популяции лемуров.

Avahi cleesei — ночные животные. До заката они спят в дуплах. Питаются эти лемуры листьями, ростками, корой деревьев и фруктами. Зверюшки не любят спускаться на землю, предпочитая сидеть повыше на деревьях. Вид признан вымирающим и находится под защитой.

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Индри, или бабакото — еще одно необычное животное, обитающее в Цинжи-дю-Бемараха. Это крупнейшие из лемуров — они достигают 90 см в длину. А вот хвост у бабакото совсем короткий — не более 5 см. Весят индри до 10 кг.

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В отличие от других лемуров, индри любят дневное время. А рано-утром, приблизительно с семи часов, можно услышать их необычное, громкое пение. Так индри заявляют о своих правах на территорию, хотя местные жители уверены, что эти зверюшки поклоняются солнцу.

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Название вида появилось в результате смешного недоразумения. Увидев на деревьях лемуров, малагасийские проводники показывали исследователям: «Вот он». На местном языке это звучало как «индри».

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Заповедник Цинжи-дю-Бемараха был создан еще в 1927 году. Он внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и хранит многие природные чудеса.

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