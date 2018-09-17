Каменный лес на Мадагаскаре стал приютом для лемуров (фото)
Это одно из немногих мест на Земле, сохранившее первозданную красоту.
Это одно из немногих мест на Земле, сохранившее первозданную красоту.
На западном побережье Мадагаскара находится уникальный заповедник
Слово Бемараха — топоним. Так называется горная цепь на западе острова. А вот цинги, или цинжи — это известняковые скалы, испещренные вертикальными бороздами. Они выстроились так густо, что образуют настоящий каменный лес.
Причудливая форма цинги — результат выветривания карста, считают ученые.
По живописному каньону между скал протекает живописная река Манамболо.
В заповеднике растут девственные тропические леса. В их чаще нашли приют лемуры Avahi cleesei. Этот уникальный вид был обнаружен не так давно — в 1990 году, а описан только в 2005-м.
Зверюшек назвали в честь звезды британского комедийного шоу Monty Python Джона Клиза. Дело в том, что знаменитый комик поддерживает движение за сохранение популяции лемуров.
Avahi cleesei — ночные животные. До заката они спят в дуплах. Питаются эти лемуры листьями, ростками, корой деревьев и фруктами. Зверюшки не любят спускаться на землю, предпочитая сидеть повыше на деревьях. Вид признан вымирающим и находится под защитой.
Индри, или бабакото — еще одно необычное животное, обитающее в
В отличие от других лемуров, индри любят дневное время. А
Название вида появилось в результате смешного недоразумения. Увидев на деревьях лемуров, малагасийские проводники показывали исследователям: «Вот он». На местном языке это звучало как «индри».
Заповедник
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