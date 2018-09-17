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17:35 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Новая яхта будет перерабатывать мусор из океана в топливо

Проект не имеет аналогов.

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В британском Саутгемптоне представили проект уникальной яхты, которая будет ежедневно собирать 5 тонн пластика из океана и перерабатывать его в топливо.

Стоимость эко-яхты под названием «Спаситель океана» оценивают в 52 млн долларов. Предполагается, что она будет собирать пластик, измельчать его и перерабатывать с минимальным загрязнением атмосферы. Проект пока не имеет аналогов.

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Фирма, которая спроектировала корабль, говорит, что она была вдохновлена ​​документальным сериалом «Голубая планета» производства Би-би-си, рассказанным легендарным натуралистом сэром Дэвидом Аттенборо.

Согласно статистике, ежегодно в океан попадает около 8 млн тонн пластика. Человечество производит 335 млн тонн пластика в год. Это в пять раз больше, чем 50 лет назад.

Катамаран был разработан Рикки Смитом, который специализируется на создании экологически чистых судов. Он начнет свою миссию в Тихом океане.

Тем временем стартовал проект по очистке Большого тихоокеанского мусорного пятна. 8 сентября у побережья Сан-Франциско (США) был запущен плавучий барьер длиной 600 м, который позволит собирать в одном месте скапливающийся в океане пластик и вывозить его.

Большое тихоокеанское мусорное пятно занимает 1,6 млн кв. км и содержит более 350 млн тонн отходов. Оно движется между Калифорнией и Японией. Это самое известное из пяти скоплений мусора в океане.

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