Подросток 49 дней дрейфовал в море в деревянной хижине

19-летний юноша из Индонезии 49 дней боролся за выживание в открытом море после того, как его вместе с рыбацкой хижиной унесло сильным ветром.

Алди Новел Адиланг, живущий на острове Сулавеси, с 16 лет помогает семье ловить рыбу на продажу. Его обязанностью было поддерживать огонь в лампах, которые привлекают рыбу в ловушки около плавучей хижины. Это традиционный способ ловли рыбы в Индонезии.

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Плавучая хижина находилась в 125 км от берега. Раз в неделю кто-то подвозил парню воду, продукты и забирал свежую рыбу. Такие хижины крепятся ко дну веревкой и удерживаются специальными буями.

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В середине июля штормовой ветер унес хижину вместе с юношей далеко в море. У Адиланга оставалось запасов на несколько дней. Он растягивал их в надежде, что один из проходящих кораблей вскоре заметит его и поднимет на борт.

Парень ловил рыбу и готовил ее на огне, сжигая понемногу дерево, из которого была построена хижина. Морскую воду он процеживал через одежду, чтобы уменьшить содержание соли.

Экстремальное путешествие затянулось на 49 дней. В это время 10 кораблей проплыли мимо плавучей хижины, не обратив на парня никакого внимания. В конце концов судно под флагом Панамы подняло юношу на борт.

Капитан корабля связался с береговой охраной Гуама и сообщил о происшествии. Когда корабль направился в Японию, было решено, что парня передадут сотрудникам консульства в этой стране. Алди вернулся домой 8 сентября. Он чувствует себя хорошо.