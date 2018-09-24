Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Страшную смерть российского Ил-20 восстановили по минутам
Бездомный из мести сжег парковку с «Мерседесами»
Юлия Ковальчук опубликовала снимок с подросшей дочкой
Лайнер с людьми сбит ракетой у Хабаровска: первая авария Ту-104
Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Асад назвал Путину виновников гибели Ил-20
Нетаньяху выступил с предложением к РФ по Ил-20
Дапкунайте и Деревянко снялись в постельной сцене
Том Харди: «Моя работа – это правильно вытянуть лицо»
Кристина Орбакайте хочет перевезти детей в Америку - подробности
В Сети говорят о смерти престарелой жены Солнцева
Ратаковски, Шейк и другие звезды на показе Versace
В сети обсуждают «постаревшую» Леру Кудрявцеву
Андрейченко переспала с женихом собственной дочери
Был сигнал: возможно это пропавшая в 2017 подлодка
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
Прописка мигрантов обошлась в 400 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
11:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Подросток 49 дней дрейфовал в море в деревянной хижине

10 кораблей проплыли мимо, не обратив на него внимания.

Наверх

19-летний юноша из Индонезии 49 дней боролся за выживание в открытом море после того, как его вместе с рыбацкой хижиной унесло сильным ветром.

Алди Новел Адиланг, живущий на острове Сулавеси, с 16 лет помогает семье ловить рыбу на продажу. Его обязанностью было поддерживать огонь в лампах, которые привлекают рыбу в ловушки около плавучей хижины. Это традиционный способ ловли рыбы в Индонезии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Плавучая хижина находилась в 125 км от берега. Раз в неделю кто-то подвозил парню воду, продукты и забирал свежую рыбу. Такие хижины крепятся ко дну веревкой и удерживаются специальными буями.

Читайте также
Дочь миллионера съела сэндвич и умерла в самолете

В середине июля штормовой ветер унес хижину вместе с юношей далеко в море. У Адиланга оставалось запасов на несколько дней. Он растягивал их в надежде, что один из проходящих кораблей вскоре заметит его и поднимет на борт.

Парень ловил рыбу и готовил ее на огне, сжигая понемногу дерево, из которого была построена хижина. Морскую воду он процеживал через одежду, чтобы уменьшить содержание соли.

Экстремальное путешествие затянулось на 49 дней. В это время 10 кораблей проплыли мимо плавучей хижины, не обратив на парня никакого внимания. В конце концов судно под флагом Панамы подняло юношу на борт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Капитан корабля связался с береговой охраной Гуама и сообщил о происшествии. Когда корабль направился в Японию, было решено, что парня передадут сотрудникам консульства в этой стране. Алди вернулся домой 8 сентября. Он чувствует себя хорошо.

Читайте также:

 Американка рассказала, как она живет с растительностью на лице
Секс, нож и видео
Вторые туры губернаторских выборов. Главное
Ученые рассказали об эффективных способах продлить жизнь
«Газпром» утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts
Немецкие СМИ предсказали крупнейший церковный раскол тысячелетия
Чемпион ОИ рассказал об угрозах от «русского эскадрона смерти»
Похитители гальки с пляжа на греческом острове заплатят штраф
Рост реальных зарплат россиян в 2019 году замедлится
Спорт
«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти Защитники выдали суперматч
Hi-Tech
США обеспокоены «божественным» оружием России Что так напугало Америку?
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
Том Харди: «Моя работа – это правильно вытянуть лицо» Звезда Голливуда, исполнитель главной роли в новом блокбастере по комиксам Marvel приехал в Москву и рассказал о том, кого он играл в фильме на самом деле и почему в каждом из нас есть немного Венома
Недвижимость
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Пять городов, жить в которых год от года становится все комфортней
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Dolce&Gabbana. RTW весна-лето 2019. 375
Belochka Мужчины зажрались или у меня предвзятое мнение 311
елена базарова Очень высокий рост у ребенка. 263
Все будет офигенно Мужчины зажрались или тема наоборот 213
Леди
20 лучших осенних платьев до 5000 рублей Мы нашли 20 вариантов, в которых ты не замерзнешь и которые можно носить и с кедами, и с казаками, и с грубыми армейскими ботинками
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь