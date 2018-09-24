Женщина нашла в своем саду двухголовую гадюку

Жительница американской Виргинии нашла у себя на клумбе ядовитую двухголовую гадюку.

Это крайне редкая находка, рассказал герпентолог Дж. Д. Клеофер из Департамента охоты и рыболовства Виргинии. Животные с полицефалией редко выживают или проживают дольше нескольких месяцев. По его словам, змее всего около двух недель. Она чуть больше 15 см в длину.

Сейчас о гадюке заботится опытный специалист по змеям. Он надеется, что если животное выживет, его можно будет отдать в местный зоопарк.

Полицефалия — генетическое расстройство у животных. Эмбрион начинает разделяться на близнецов, но затем этот процесс по какой-то причине прерывается. В результате рождается животное с двумя головами.