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14:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Женщина нашла в своем саду двухголовую гадюку

Змею выхаживают, чтобы отдать в зоопарк.

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Жительница американской Виргинии нашла у себя на клумбе ядовитую двухголовую гадюку.

Это крайне редкая находка, рассказал герпентолог Дж. Д. Клеофер из Департамента охоты и рыболовства Виргинии. Животные с полицефалией редко выживают или проживают дольше нескольких месяцев. По его словам, змее всего около двух недель. Она чуть больше 15 см в длину.

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Сейчас о гадюке заботится опытный специалист по змеям. Он надеется, что если животное выживет, его можно будет отдать в местный зоопарк.

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Полицефалия — генетическое расстройство у животных. Эмбрион начинает разделяться на близнецов, но затем этот процесс по какой-то причине прерывается. В результате рождается животное с двумя головами.

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