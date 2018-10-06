Ученые нашли способ замедлить старение

Источник: AP 2018

Механизм воздействия физетина на состарившийся организм описали исследователи из Миннесотского университета. Их отчет опубликован в научном журнале EBioMedicine.

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Как известно, клетки человека имеют свой цикл жизни — они могут делиться определенное число раз, после этого переходят в стадию старения. Иммунная система молодого человека способна очищать организм от поврежденных клеток. Но с возрастом эта функция организма ухудшается, и поврежденные клетки начинают накапливаться в организме, запускают воспалительные и другие негативные процессы. Клеточное старение — один из механизмов старения организма человека.

Предыдущие исследования ученых доказали, что можно уменьшить нагрузку на поврежденные клетки и продлить срок их службы даже тогда, когда лечение начато в конце жизни. Теперь исследователи доказали, что с этим заданием отлично справляется физетин, обнаруженный во многих овощах и фруктах. Свои опыты ученые проводили на старых мышах. Здоровье животных улучшилось, а продолжительность их жизни увеличилась.

Эти результаты свидетельствуют о том, что мы можем продлить период здоровья нашего организма, даже до конца жизни. Но есть еще много вопросов, которые нужно решить, включая правильную дозировку. Пол Роббинс исследователь