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12:12 (мск), источник: Mail Новости

На руднике в Замбии нашли изумруд размером с ладонь

Его назвали «Лев».

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Источник: Gemfields

Изумруд весом 5655 каратов и стоимостью около 2,5 млн долларов нашли на руднике Кагем в Замбии.

Открытие сделали геолог Дебаприя Ракшит и шахтер Ричард Капета. Камень весом 1,1 кг имеет «исключительную чистоту и идеально сбалансированный золотисто-зеленый оттенок», говорится в заявлении.

Ему присвоили название Inkalamu, что на языке бемба означает «лев».

Источник: Gemfields

Большинство изумрудов в мире добывается в Замбии, Колумбии и Бразилии. Замбийские изумруды пользуются огромным спросом в Европе.

Это не самый крупный изумруд из найденных. В 2010 году замбийские шахтеры обнаружили 6225-каратный изумруд, названный «Слоном».

В начале 2018 года на Малышевском руднике в России добыли изумруд весом 1,6 килограмма.

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