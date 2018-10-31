На руднике в Замбии нашли изумруд размером с ладонь
Его назвали «Лев».
Его назвали «Лев».
Изумруд весом 5655 каратов и стоимостью около 2,5 млн долларов нашли на руднике Кагем в Замбии.
Открытие сделали геолог Дебаприя Ракшит и шахтер Ричард Капета. Камень весом 1,1 кг имеет «исключительную чистоту и идеально сбалансированный
Ему присвоили название Inkalamu, что на языке бемба означает «лев».
Большинство изумрудов в мире добывается в Замбии, Колумбии и Бразилии. Замбийские изумруды пользуются огромным спросом в Европе.
Это не самый крупный изумруд из найденных. В 2010 году замбийские шахтеры обнаружили 6225-каратный изумруд, названный «Слоном».
В начале 2018 года на Малышевском руднике в России добыли изумруд весом 1,6 килограмма.
Читайте также: