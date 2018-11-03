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09:45 (мск), источник: Mail Новости

Немецкий город украсили животными-роботами (фото)

Фантастические существа демонстрируют новый уровень стрит-арта.

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Художник из немецкого Люнебурга, известный как JAYN, создал цикл работ на городских стенах. Он перенес на бетонные и кирпичные «полотна» изображения зверей и птиц в духе киберпанка.

Фантастические существа, наполовину роботы, наполовину животные, демонстрируют новый уровень стрит-арта.

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Художник и дизайнер сперва делает набросок на бумаге. Он делится идеей в соцсетях. Затем наиболее удачные рисунки JAYN переносит на невзрачные городские стены.

За творчеством мастера граффити следят более 40 тысяч подписчиков.

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