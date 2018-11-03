Немецкий город украсили животными-роботами (фото)
Фантастические существа демонстрируют новый уровень
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Фантастические существа демонстрируют новый уровень
Художник из немецкого Люнебурга, известный как JAYN, создал цикл работ на городских стенах. Он перенес на бетонные и кирпичные «полотна» изображения зверей и птиц в духе киберпанка.
Фантастические существа, наполовину роботы, наполовину животные, демонстрируют новый уровень
Художник и дизайнер сперва делает набросок на бумаге. Он делится идеей в соцсетях. Затем наиболее удачные рисунки JAYN переносит на невзрачные городские стены.
За творчеством мастера граффити следят более 40 тысяч подписчиков.
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