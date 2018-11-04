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10:07 (мск), источник: Mail Новости

Девушка воссоздала исторические эпохи в серии селфи (фото)

Она перевоплотилась в королев, домохозяек, воительниц и гейш.

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24-летняя Сара Хасби из Марокко создала серию автопортретов, посвященных женщинам прошлых эпох.

«Я всегда была очарована историей, и нахожу захватывающим то, как стандарты красоты, мода, прически и способ мышления меняются со временем», — отметила девушка.

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Как утверждает Хасби, своими образами она хотела отдать дань уважения всем женщинам, которые когда-либо существовали: космонавтам, художникам, врачам, учителям, воинам, домохозяйкам, молодым и старым, древним и современным.

«Сперва я изучаю определенный отрезок истории, затем воссоздаю макияж и костюмы, которые носили женщины в это время. Я делаю снимок, редактирую его и добавляю немного информации о моем персонаже», — рассказывает Сара.

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