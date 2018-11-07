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16:06 (мск), источник: Mail Новости

Где живет рыба на «ходулях» (фото)

Она умеет ходить по дну и неподвижно стоять.

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На дне Атлантического, Тихого и Индийского океанов обитает удивительное существо с тремя странными костлявыми отростками. Это рыба-тренога, или Bathypterois grallator, одна из самых глубоководных в мире. Она держится на глубине до шести тысяч метров.

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Необычные отростки — это лучи тазовых и хвостовых плавников рыбы. Они в три раза длиннее, чем ее тело. Рыба-тренога использует лучи, чтобы в буквальном смысле ходить по морскому дну или же неподвижно стоять на месте.

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Когда рыба плывет, лучи становятся гибкими и не мешают ей двигаться. Как именно происходит такая метаморфоза, ученые пока не выяснили, но считают, что в организме рыбы действует что-то вроде специального насоса.

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У рыбы-треноги почти не развито зрение. Но когда она замирает на своих длинных «ходулях», то легко схватывает добычу вслепую — креветок, ракообразных и крошечных рыбок. Ее плавники действуют как руки и умело отправляют пищу в рот.

Молодые рыбки этого вида еще не успели отрастить лучи, но их легко узнать по роскошному «вееру» вокруг головы — большим плавникам.

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