Где живет рыба на «ходулях» (фото)
Она умеет ходить по дну и неподвижно стоять.
Она умеет ходить по дну и неподвижно стоять.
На дне Атлантического, Тихого и Индийского океанов обитает удивительное существо с тремя странными костлявыми отростками. Это
Необычные отростки — это лучи тазовых и хвостовых плавников рыбы. Они в три раза длиннее, чем ее тело.
Когда рыба плывет, лучи становятся гибкими и не мешают ей двигаться. Как именно происходит такая метаморфоза, ученые пока не выяснили, но считают, что в организме рыбы действует
У
Молодые рыбки этого вида еще не успели отрастить лучи, но их легко узнать по роскошному «вееру» вокруг головы — большим плавникам.
Читайте также: