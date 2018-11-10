Оставили с носом: как выглядит самая необычная мурена (фото)
У нее смешная пасть и длинное, яркое, лентовидное тело.
У нее смешная пасть и длинное, яркое, лентовидное тело.
В Индийском и Тихом океане обитает необычная рыба из семейства муреновых, чей внешний вид сделал ее персонажем легенд.
Риномурена, или носатая мурена достигает в длину 130 см. При этом она обладает изящным телосложением. Ее гибкое тело извивается, как яркая лента. На кончике носа у риномурены расположен маленький вырост, а ноздри превратились в широкие лопасти, похожие на листики.
Красавица привлекает внимание ярким окрасом. Интересно, что он меняется в зависимости от возраста и пола рыбы. Маленькие риномурены черные. У взрослых самок доминирует желтый цвет, а у самцов — голубой. При этом для носатых мурен характерен гермафродизм: самцы с возрастом могут превращаться в самок. При этом и цвет их тоже меняется.
Носатая мурена любит мелководные лагуны и коралловые рифы. Большую часть времени она прячется в убежище, и увидеть ее трудно.
Смешная пасть и длинное лентовидное тело мурены делают ее похожей на мифических китайских драконов. Вполне возможно, что именно эта рыба послужила их прототипом.
Экстравагантная внешность риномурены делает ее желанным объектом аквариумов. Питается она живой рыбой и любит жить одна.
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