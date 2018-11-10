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12:49 (мск), источник: Mail Новости

Оставили с носом: как выглядит самая необычная мурена (фото)

У нее смешная пасть и длинное, яркое, лентовидное тело.

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В Индийском и Тихом океане обитает необычная рыба из семейства муреновых, чей внешний вид сделал ее персонажем легенд.

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Риномурена, или носатая мурена достигает в длину 130 см. При этом она обладает изящным телосложением. Ее гибкое тело извивается, как яркая лента. На кончике носа у риномурены расположен маленький вырост, а ноздри превратились в широкие лопасти, похожие на листики.

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Красавица привлекает внимание ярким окрасом. Интересно, что он меняется в зависимости от возраста и пола рыбы. Маленькие риномурены черные. У взрослых самок доминирует желтый цвет, а у самцов — голубой. При этом для носатых мурен характерен гермафродизм: самцы с возрастом могут превращаться в самок. При этом и цвет их тоже меняется.

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Носатая мурена любит мелководные лагуны и коралловые рифы. Большую часть времени она прячется в убежище, и увидеть ее трудно.

Смешная пасть и длинное лентовидное тело мурены делают ее похожей на мифических китайских драконов. Вполне возможно, что именно эта рыба послужила их прототипом.

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Экстравагантная внешность риномурены делает ее желанным объектом аквариумов. Питается она живой рыбой и любит жить одна.

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