Почему испанская «Тропа королей» считается одной из самых опасных дорог в мире
Несмотря на это, желающих пройтись по ней становится все больше.
Несмотря на это, желающих пройтись по ней становится все больше.
Королевская тропа (El Caminito del Rey), расположенная между водопадами Чорро и Гайтанехо в ущелье Эль Чорро недалеко от Малаги, в испанской провинции Андалусия, — известная достопримечательность Европы.
Расположенная высоко в горах тропинка представляет собой 3-километровую дорогу шириной всего 1 метр.
Изначально Королевская тропинка представляла собой железнодорожные рельсы, вбитые в скалу, на которые были уложены бетонные блоки. Построили ее в 1905 году специально для рабочих, трудившихся на строительстве плотины неподалеку. Свое название эта дорога получила после того, как по ней во время торжественного открытия прошелся сам король Альфонсо XIII.
Официально эта тропинка была закрыта для посещения, но любители экстрима стали все чаще наведываться в эти края. В итоге, альпинисты регулярно срывались в пропасть, и дорога была признана одной из самых опасных не только в Европе, но и в мире.
В 2006 году, после гибели очередных экстремалов, местные власти полностью закрыли доступ к полуразрушившейся дороге. Но спрос на ее посещение был так велик, что был разработан проект реконструкции, и уже в 2015 году Королевская тропинка, которая сейчас имеет металлические ограждения, официально была открыта для посещения туристов.
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