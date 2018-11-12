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15:46 (мск), источник: Mail Новости

Почему испанская «Тропа королей» считается одной из самых опасных дорог в мире

Несмотря на это, желающих пройтись по ней становится все больше.

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Королевская тропа (El Caminito del Rey), расположенная между водопадами Чорро и Гайтанехо в ущелье Эль Чорро недалеко от Малаги, в испанской провинции Андалусия, — известная достопримечательность Европы.

Расположенная высоко в горах тропинка представляет собой 3-километровую дорогу шириной всего 1 метр.

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Изначально Королевская тропинка представляла собой железнодорожные рельсы, вбитые в скалу, на которые были уложены бетонные блоки. Построили ее в 1905 году специально для рабочих, трудившихся на строительстве плотины неподалеку. Свое название эта дорога получила после того, как по ней во время торжественного открытия прошелся сам король Альфонсо XIII.

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Официально эта тропинка была закрыта для посещения, но любители экстрима стали все чаще наведываться в эти края. В итоге, альпинисты регулярно срывались в пропасть, и дорога была признана одной из самых опасных не только в Европе, но и в мире.

В 2006 году, после гибели очередных экстремалов, местные власти полностью закрыли доступ к полуразрушившейся дороге. Но спрос на ее посещение был так велик, что был разработан проект реконструкции, и уже в 2015 году Королевская тропинка, которая сейчас имеет металлические ограждения, официально была открыта для посещения туристов.

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