Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Суд вынес окончательный приговор Еремеву по отцовству Мишулина
Сахару хотят затопить. Зачем?
Сергей Жуков рассказал об увлечениях старшей дочери от первого брака
Развод идеальной звездной пары удивил всех: процесс длился год
Что за инициатива с изъятием единственного жилья должника?
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
41-летняя Джессика Честейн впервые стала мамой
Николаев умилил поклонников снимком своей дочки с Лизой Галкиной
Будина объяснила, почему отказалась от актерской карьеры
Признанная самой красивой 7-летняя девочка стала телеведущей
Врач Склифосовского заявил, к ним поступил обездвиженный Янукович
СМИ сказали, как сестра Осина нашла его тело
Путин зашел в простую аптеку: чем оказалась недовольна заведующая
Семья Раймонда Паулса эмигрировала из Латвии
Умер в одиночестве: Разин о последних минутах Осина
Петросян одержал победу: адвокат Жорин о разводе
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
8Самые смешные фотографии дикой природы
14:00 (мск), источник: Mail Новости

Картины старых мастеров воссоздали из упаковки (фото)

Фотограф использует пленку и пенопласт.

Наверх

Голландский фотограф Сюзанн Йонгманс создает фотопортреты в стиле живописи старых мастеров. У этих работ одна особенность — в качестве нарядов и драпировок художница использует пластиковую упаковку и полиэтилен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Йонгманс ищет вдохновение в работах Рембрандта, Гольбейна, Яна ван Эйка и других художников.

«Когда вы смотрите на старых мастеров, вы можете ощутить эпоху, отраженную в картинах, — говорит она. — И метод, который я разработала, соответствует этому принципу».

Во время загрузки произошла ошибка.

В фотопортретах Йонгманс зашифровано очевидное экологическое послание. Но ее главная цель, говорит Сюзанн, — вдохнуть новую жизнь в старые, ненужные материалы.

«Я по большей части коллекционер — собираю всевозможные вещи, такие как лоскуты, шерсть, какие-то находки с улицы. И я бы хотела, чтобы все эти материалы рассказали какую-то историю».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

По итогам саммита АТЭС выпустят письменное заявление
СМИ: чемпион по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии
ДНР и ЛНР остались без денег Папы Римского
Во сколько обойдется путевка в Египет зимой
Больных шизофренией предложили распознавать с помощью собак
Страны Евросоюза поставляли груши в Россию в обход санкций
Где растет помидор с оранжевыми шипами (фото)
Спорт
У Загитовой не было реальных соперниц в Москве. И это плохо Начинаем готовиться к финалу Гран-при
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Toyota представила новый седан Corolla (фото) Двенадцатое поколение «четырехдверки» переехало на модульную платформу TNGA, на которой построены последние версии моделей Prius и Camry, а также C-HR
Кино
Бузова показала свою квартиру в шоу Малахова Певица пригласила телеведущего и съемочную группу к себе домой и похвасталась подарком от Киркорова
Недвижимость
6 предметов декора, которые нужно иметь в двойном экземпляре
С тебя причитается: как не влезть в чужие коммунальные долги
Почему россияне до сих пор живут в коммунальных квартирах
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Популярные темы на «Детях»
Свадебное платье для второго брака 201
Обидел муж 154
о мечтах.. детстве... болтательное.. 119
Обвинение матери больного ребенка 96
Леди
Модели, которые тебе в бабушки годятся Пенсионный возраст — не повод «забить» на жизнь. Можно стать успешной фотомоделью, актрисой или дефилировать по подиуму.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь