Картины старых мастеров воссоздали из упаковки (фото)
Фотограф использует пленку и пенопласт.
Фотограф использует пленку и пенопласт.
Голландский фотограф Сюзанн Йонгманс создает фотопортреты в стиле живописи старых мастеров. У этих работ одна особенность — в качестве нарядов и драпировок художница использует пластиковую упаковку и полиэтилен.
Йонгманс ищет вдохновение в работах Рембрандта, Гольбейна, Яна ван Эйка и других художников.
«Когда вы смотрите на старых мастеров, вы можете ощутить эпоху, отраженную в картинах, — говорит она. — И метод, который я разработала, соответствует этому принципу».
В фотопортретах Йонгманс зашифровано очевидное экологическое послание. Но ее главная цель, говорит Сюзанн, — вдохнуть новую жизнь в старые, ненужные материалы.
«Я по большей части коллекционер — собираю всевозможные вещи, такие как лоскуты, шерсть,
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