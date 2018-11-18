Ученые рассказали, как будет идти дождь через сто лет
Новое исследование показывает, что количество наводнений возрастет.
Новое исследование показывает, что количество наводнений возрастет.
Половина годовой нормы осадков на Земле выпадает в течение всего 12 дней.
Об этом говорят результаты нового исследования ученых, которые проанализировали данные метеостанций со всего мира.
Ученые признают, что были потрясены результатами.
Они использовали данные 185 наземных станций за период с 1999 по 2014 годы, когда изменения можно было отследить на основе данных спутника Tropical Rainfall Measuring Mission, который измеряет тропические осадки. Большинство этих станций находятся в Северной Америке, Евразии и Австралии.
Исследование было поддержано Министерством энергетики и Национальным научным фондом США, а результаты опубликованы в журнале «Геофизические исследования».
Читайте также: