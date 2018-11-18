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17:27 (мск), источник: Mail Новости

Ученые рассказали, как будет идти дождь через сто лет

Новое исследование показывает, что количество наводнений возрастет.

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Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 87% 770 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2018

Половина годовой нормы осадков на Земле выпадает в течение всего 12 дней.

Об этом говорят результаты нового исследования ученых, которые проанализировали данные метеостанций со всего мира.

В дальнейшем, утверждают исследователи, ситуация только ухудшится. Уже к концу века климатические модели изменятся настолько, что этот период сократится до 11 дней. Это повлечет за собой еще большие наводнения и соответствующий ущерб.
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Ученые признают, что были потрясены результатами.

Они использовали данные 185 наземных станций за период с 1999 по 2014 годы, когда изменения можно было отследить на основе данных спутника Tropical Rainfall Measuring Mission, который измеряет тропические осадки. Большинство этих станций находятся в Северной Америке, Евразии и Австралии.

Исследование было поддержано Министерством энергетики и Национальным научным фондом США, а результаты опубликованы в журнале «Геофизические исследования».

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