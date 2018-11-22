94-летний дедушка спас деревню от сноса своими рисунками (фото)
Разрисованные им дома стали народным достоянием.
Разрисованные им дома стали народным достоянием.
В центральной части Тайваня находится небольшая деревушка, которая ежегодно привлекает миллионы туристов. Ее секрет — уникальные рисунки на стенах домов, созданные местным жителем по имени Хуан
Хуан
В 1946 году он присоединился к вооруженным силам партии Гоминьдан, которые боролись с войсками коммунистов в Китае. Проиграв, в 1949 году многие солдаты последовали за своим лидером Чаном Кайши на Тайвань. Здесь Хуан
Мужчина прожил в своей «временной» деревне более 37 лет. Проснувшись однажды утром, он узнал, что ее обрекли на снос. Жителям предложили компенсацию, но Хуан остался даже после того, как съехали все соседи, и в деревне осталось всего 11 домов.
Скучая в одиночестве, Хуан
Местные студенты провели кампанию по спасению деревни. В конце концов власти согласились с тем, что дома следует сохранить как
Сегодня «Радужная деревня» — популярная туристическая достопримечательность. Ежегодно ее посещают более миллиона человек. А Радужный Дедушка продолжает творить каждое утро.
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