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10:58 (мск), источник: Mail Новости

94-летний дедушка спас деревню от сноса своими рисунками (фото)

Разрисованные им дома стали народным достоянием.

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В центральной части Тайваня находится небольшая деревушка, которая ежегодно привлекает миллионы туристов. Ее секрет — уникальные рисунки на стенах домов, созданные местным жителем по имени Хуан Юн-Фу. Но чаще его называют Радужный Дедушка.

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Хуан Юн-Фу родился в 1924 году. Он был старшим ребенком в семье, состоящей из четырех братьев и двух сестер. Они выросли в провинции Гуандун на юге Китая. Художественный талант старшего брата проявился очень рано. Однако вместо занятий творчеством Хуан Юн-Фу вынужден был воевать.

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В 1946 году он присоединился к вооруженным силам партии Гоминьдан, которые боролись с войсками коммунистов в Китае. Проиграв, в 1949 году многие солдаты последовали за своим лидером Чаном Кайши на Тайвань. Здесь Хуан Юн-Фу, как и другие, получил временное жилье в одной из деревушек.

Мужчина прожил в своей «временной» деревне более 37 лет. Проснувшись однажды утром, он узнал, что ее обрекли на снос. Жителям предложили компенсацию, но Хуан остался даже после того, как съехали все соседи, и в деревне осталось всего 11 домов.

Скучая в одиночестве, Хуан Юн-Фу начал рисовать птицу на стене своего дома. К птице добавились другие рисунки, и постепенно его фрески «выползли» наружу. Они были настолько удивительны, что привлекли внимание ценителей искусства и активистов.

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Местные студенты провели кампанию по спасению деревни. В конце концов власти согласились с тем, что дома следует сохранить как арт-объекты.

Сегодня «Радужная деревня» — популярная туристическая достопримечательность. Ежегодно ее посещают более миллиона человек. А Радужный Дедушка продолжает творить каждое утро.

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