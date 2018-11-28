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12:43 (мск), источник: Mail Новости

Ученые рассказали, как муравьи охотятся за головами врагов

Они украшают «трофеями» свои гнезда.

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Биологи впервые приблизились к разгадке «охотников за головами» среди муравьев.

Formica archboldi — небольшие рыжие муравьи, впервые открытые в 1944 году во Флориде. Они известны тем, что украшают свои гнезда головами врагов — муравьев рода Одонтомахус.

Такое поведение долгое время оставалось загадкой для ученых. К тому же, муравьи Odontomachus обычно умеют постоять за себя — они обладают мощным жалом и длинными клешнями-мандибулами, мгновенно закрывающимися как капканы.

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Муравей Odontomachus

Адриан Смит, биолог из Университета штата Северная Каролина, предложил свой ответ на этот вопрос в научном журнале Insectes Sociaux.

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Смит показал, что «охотники за головами», сталкиваясь с врагом, распыляют токсичную кислоту. Кроме того, исследователь сравнил запахи Formica archboldi и Odontomachus, и они оказались почти идентичны.

По словам ученого, муравьи Odontomachus в процессе эволюции научились имитировать запах соперников, чтобы завлекать их поближе, не вызывая тревоги.

«Представьте себе, что лев эволюционировал, чтобы пахнуть зеброй, или гремучая змея обрела запах полевой мыши», — добавляет Смит, чтобы показать, насколько невероятно это открытие.

Химические сигналы чрезвычайно важны для насекомых. В то время как крупные животные пользуются и нюхом, и зрением, и слухом, насекомые полагаются только на свое обоняние.

Исследование биолога решает загадку, как «охотникам за головами» удается победить более сильных соперников. Но почему они украшают жилища головами своих врагов, ученым все еще предстоит разгадать.

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