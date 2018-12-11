Выжившая на пожаре кошка месяц ждала хозяев у сгоревшего дома

В калифорнийском городе Парадайз, пострадавшем от страшного пожара «Кэмп», тысячи жителей остались без крыши над головой. Эта участь постигла и Кортни Верблоу. Сама девушка с семьей успела эвакуироваться, но не смогла забрать свою кошку Тимбер — она осталась в доме родителей.

Зная о счастливых историях животных, которые выжили во время калифорнийского пожара, Кортни и ее муж продолжали надеяться на лучшее.

Только спустя месяц после случившегося паре удалось добраться до места, где сгорел дом родителей.

Из соображений безопасности полицейские Парадайза до сих пор не пускают на территорию всех желающих, и бывшим жителям необходимо получать специальное разрешение на вход.

На месте сгоревшего родительского дома Кортни увидела небольшое светлое пятно. Девушка сразу поняла, что это ее любимица Тимбер. Видео трогательной встречи американка вскоре опубликовала в Facebook.

Сначала кошка отнеслась к появлению хозяйки настороженно. Но, поняв, кто перед ней, подбежала и начала есть насыпанный для нее корм. А хозяйка, судя по голосу, заплакала. В конце ролика девушка также показала, что неподалёку от развалин, где нашлась ее кошка, стоял олень.

Видео за несколько дней набрало больше 500 тысяч просмотров и 2 тысяч комментариев. Люди писали, что очень рады за Кортни и Тимбер, а многие даже признались, что ролик заставил их рыдать.

GETTY IMAGES 1 / 14 В огне погибло по меньшей мере 42 человека. Национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня, продумать план их эвакуации, однако некоторые просто не успели это сделать. Жители пострадавших районов делятся в соцсетях фотографиями своих погибших питомцев. GETTY IMAGES 2 / 14 Появились аккаунты, группы и хештеги, с помощью которых волонтеры пытаются помочь животным вернуться к своим хозяевам. GETTY IMAGES 3 / 14 «Если это ваша собака, знайте, что она находится в приюте для животных на улице Пламмер», — такие сообщения можно увидеть в «Твиттере». EPA 4 / 14 В Калифорнии горят тысячи гектаров, а в интернете появляются видео с эвакуацией животных из опасных районов. GETTY IMAGES 5 / 14 В прошлую пятницу некоторые жители Малибу были вынуждены отвести крупных животных на местный пляж ради их безопасности. Власти города разрешили эвакуировать туда крупных животных, из-за чего популярное туристическое место стало выглядеть довольно сюрреалистично. Фотограф газеты Los Angeles Times Уолли Скалидж сделал несколько впечатляющих фото на пляже. GETTY IMAGES 6 / 14 Актриса Алисса Милано обратилась к своим подписчикам в «Твиттере» с просьбой помочь вывести своих лошадей в безопасное место. «Если кто-нибудь может спасти от огня пять лошадей, пожалуйста, помогите мне», — написала Алисса Милано. Она, как и сотни тысяч других жителей Калифорнии, была вынуждена эвакуироваться из своего дома. GETTY IMAGES 7 / 14 Сезон лесных пожаров обычно начинается летом и продолжается до ранней осени, однако в этом году из-за низкой влажности, сухой погоды и порывистого ветра возгорания продолжают распространяться. В городе Парадайс, к северу от Сакраменто, сгорели тысячи домов. Погибли не менее 29 человек, нет сведений о судьбе еще 200 жителей города. Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев. REUTERS 8 / 14 Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев. GETTY IMAGES 9 / 14 Поиски осложняются тем, что зачастую животные, оказавшиеся в огненной ловушке, пытаются сбежать или спрятаться, особенно если они пострадали. GETTY IMAGES 10 / 14 В округе Бьютт, где пожары были особенно сильны, спасатели и волонтеры обходят пострадавшие районы, чтобы покормить оставшихся там животных. AFP 11 / 14 Зоопарк Лос-Анджелеса закрылся в пятницу. Специалисты временно эвакуировали животных. REUTERS 12 / 14 В Калифорнии благотворительные организации призывают жителей брать домой животных из приюта, чтобы в нем освободилось место для пострадавших животных. GETTY IMAGES 13 / 14 Тем временем в интернете начался сбор пожертвований для оплаты расходов ветеринаров. EPA 14 / 14 Кое-где ветеринары собираются в команды, чтобы бесплатно лечить потерявшихся животных.