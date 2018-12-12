Американке вернули кольцо, которое она уронила в унитаз 9 лет назад

Пола Стентон из Нью-Джерси была очень счастлива, когда муж подарил ей на 20-летие свадьбы кольцо с бриллиантами. Она с ним не расставалась, и это сослужило ей плохую службу.

Кольцо было великовато, и однажды, когда Пола мыла унитаз, оно соскользнуло с пальца и исчезло в канализации. Это случилось 9 лет назад.

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Три года назад возле дома Полы ремонтировали канализационные трубы. Женщина разговорилась с одним из работников по имени Тед Гоголь и в шутку заметила, что если он вдруг найдет кольцо с бриллиантами, пусть несет его ей.

Никто не мог предположить, что вскоре так и в самом деле произойдет. Недавно Тед спустился в канализационный люк в 120 метрах от дома Полы. Тогда-то он и увидел блестящий предмет, застрявший в грязи. «Я понял, что это кольцо, и вспомнил женщину, которая его искала», — рассказал мужчина журналистам.

После смены Тед отнес кольцо Поле. «Я его обнимала и плакала… У нас был тяжелый год, а тут вдруг такое случилось» — рассказала 60-летняя женщина.

По словам Гоголя, протяженность канализации превышает 60 километров. Шансов обнаружить кольцо там практически не было.

Теперь Пола носит сразу два кольца — и находку, и дубликат, который ее муж заказал вскоре после потери первого.