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17:39 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит уникальный черный оазис посреди Сахары

Туристов здесь ждет неприятный сюрприз.

На юге Ливии, посреди пустыни Сахары (эта часть носит название Ливийской пустыни), есть удивительный оазис Вау-эн-Намус. Это три соленых озера, расположенных у подножия потухшего вулкана.

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Главная особенность Вау-эн-Намус в том, что песок здесь черный. Это случилось из-за извержения вулкана много тысячелетий назад. Вулкан выбросил столько пепла и золы, что покрыл ими окружающую территорию в радиусе 20 километров.

Если смотреть на оазис сверху, то он будет выглядеть, как небольшое черное пятно на фоне желтых песков Сахары.

Удивительная красота этого места в последние годы привлекает сюда все больше туристов и любителей приключений. Но их здесь ждет один неприятный сюрприз. Дело в том, что Вау-эн-Намус в переводе с ливийского диалекта означает «Оазис москитов».

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Поскольку это единственный источник воды на много километров, оазис облюбовали полчища комаров, которые несказанно рады новым гостям.

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