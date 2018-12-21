Как выглядит уникальный черный оазис посреди Сахары
Туристов здесь ждет неприятный сюрприз.
Туристов здесь ждет неприятный сюрприз.
На юге Ливии, посреди пустыни Сахары (эта часть носит название Ливийской пустыни), есть удивительный оазис
Главная особенность
Если смотреть на оазис сверху, то он будет выглядеть, как небольшое черное пятно на фоне желтых песков Сахары.
Удивительная красота этого места в последние годы привлекает сюда все больше туристов и любителей приключений. Но их здесь ждет один неприятный сюрприз. Дело в том, что
Поскольку это единственный источник воды на много километров, оазис облюбовали полчища комаров, которые несказанно рады новым гостям.
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