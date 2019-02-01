Дайверы спасли акул из рыболовной сети (видео)
К сожалению, не всем подводным обитателям так везет.
К сожалению, не всем подводным обитателям так везет.
Дайверши Кори Гарза и Этуаль Смолдерс вместе с группой других любителей подводного плавания погружались в январе у побережья автономной провинции Папуа в Индонезии. Во время погружения они заметили рыбацкие лодки и расставленные сети.
Как оказалось, вместе с мелкими рыбешками в сети попали и несколько акул, которые в это время там охотились.
Гарза и Смолдерс решили помочь хищникам и передвинули ловушки, чтобы те смогли освободиться. Кроме того, девушкам пришлось вынимать рыболовные крючки из пасти нескольких маленьких акул.
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