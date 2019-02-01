Дайверы спасли акул из рыболовной сети (видео)

Дайверши Кори Гарза и Этуаль Смолдерс вместе с группой других любителей подводного плавания погружались в январе у побережья автономной провинции Папуа в Индонезии. Во время погружения они заметили рыбацкие лодки и расставленные сети.

Как оказалось, вместе с мелкими рыбешками в сети попали и несколько акул, которые в это время там охотились.

Гарза и Смолдерс решили помочь хищникам и передвинули ловушки, чтобы те смогли освободиться. Кроме того, девушкам пришлось вынимать рыболовные крючки из пасти нескольких маленьких акул.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sT7CJn5yZss?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.