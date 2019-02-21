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12:37 (мск), источник: Mail.ru Новости

Названы 10 самых изолированных населенных пунктов мира (фото)

На нашей планете не осталось мест, не исследованных человеком. Но все же в отдельные удаленные уголки попасть очень трудно. В этих изолированных местах живут люди, хотя иногда их количество не превышает 50 человек.

Палмерстон, Тихий океан

Это коралловый атолл в Тихом океане в составе островов Кука. Он состоит из 35 крошечных песчаных островков, окружающих лагуну. На атолле обитает около 60 человек. Все они ­— потомки англичанина Уильяма Мастерса. Здесь есть электричество, телефонная связь и другие блага цивилизации. Местные жители ловят рыбу, принимают редких туристов с других островов Кука и заготавливают копру — высушенную мякоть кокосовых орехов.

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Супай, Аризона

Крохотный населенный пункт находится на дне Большого каньона в американской Аризоне. Единственный способ добраться в Супай — пешком, на мулах или вертолете. Это самая отдаленная деревня в 48 штатах США. Она принадлежит древнему индейскому племени хавасупай. Рядом текут потрясающей красоты водопады и реки с бирюзовой водой.

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Оймякон, Якутия

Село на берегу реки Индигирка в Оймяконском улусе Якутии — самое суровое место на Земле, где постоянно проживают люди. Оймякон находится в приполярных широтах, но все же южнее Северного полярного круга. Так как село находится в котловине, зимой сюда стекается холодный воздух. Лето в Оймяконе короткое, с большим перепадом суточных температур. Днём может стоять жара больше 30 градусов, а ночью температура нередко падает до плюс 10.

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Острова Питкэрн

Эти пять островов — единственная заморская территория Великобритании в Тихом океане. Один из них обитаем — по последним данным, здесь живут 122 человека. На остальных островах нет пресной воды. Первые поселенцы Питкэрна были мятежниками с британского корабля «Баунти». С собой на остров мужчины увезли таитянок.

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Сива, Египет

Оазис в 50 км от границы с Ливией находится во впадине Каттара, на 18 метров ниже уровня моря. Здесь проживают 23 тысячи человек. Большинство местных жителей — этнические берберы. В это удаленное место посреди пустыни нужно добираться на автобусе из Каира около 5 часов. Благодаря изоляции в Сиве хорошо сохранились древние обычаи и язык берберов.

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Сокотра, Йемен

На этом острове в Индийском океане проживают около 42 тысяч человек, тем не менее первую дорогу здесь построили только в 2011 году. На Сокотре растут 800 редких видов растений. Некоторые из них такие странные, словно прибыли с другой планеты. Треть из этих растений не встречается больше нигде на Земле.

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Тристан-да-Кунья, Атлантический океан

Этот архипелаг в южной части Атлантического океана входит в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Население — менее 300 человек. Регулярного сообщения с материками нет. Добраться на Тристан-да-Кунья можно на рыболовецких судах или научных кораблях.

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Уткиагвик, Аляска

Это самый северный город США с населением 4,6 тысяч человек. Уткиагвик расположен в 515 километрах к северу от полярного круга, климат здесь заполярный. Зимой свирепствуют морозы и сильные ветры, летом погода очень прохладная. В городе одни из самых суровых природных условий среди населённых пунктов мира.

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Ла-Ринконада, Перу

Этот город в Андах — высочайший населенный пункт на Земле, около 5100 метров над уровнем моря. Добраться сюда можно только по узкой горной дороге. Ночью в этой местности всегда держится мороз, а днем температура поднимается всего на несколько градусов выше нуля. Тем не менее здесь живут около 30 тысяч человек. Они занимаются добычей золотой руды.

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Бантам, Австралия

Бантам — крупнейшее поселение на Кокосовых островах, здесь проживает около 420 человек. На острове в тропических широтах жарко круглый год. Туристы приезжают сюда заниматься серфингом, кайтсерфингом или наблюдать за редкими птицами. Добраться на Кокосовые острова можно самолетом из австралийского Перта. Нужно преодолеть расстояние почти в 3 тысячи километров.

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