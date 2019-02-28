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12:19 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые создадут 3D-карту Большой голубой дыры

Дайверы провели первое 360-градусное гидролокаторное сканирование воронки.

Ранее неизвестные пещера сталактитов, кладбище раковин и сереводород были найдены учеными во время масштабного исследования Большой голубой дыры.

Новые данные будут использованы для первой в мире 3D-карты гигантского подводного углубления.

Большая голубая дыра расположена в центре атолла в составе Белизского барьерного рифа. Это круглая карстовая воронка диаметром 300 метров и глубиной 124 метра. Она стала известна благодаря исследователю Жак-Иву Кусто. В 1972 году на судне «Калипсо» он измерил глубину дыры и обнаружил в ней массивные сталактиты.

В новом исследовании дайверы провели первое 360-градусное гидролокаторное сканирование всей воронки. Трехнедельная миссия позволила исследователям собрать достаточно данных для создания трехмерного изображения с высоким разрешением.

Как известно, первоначально Большая голубая дыра являлась системой известняковых пещер, которые сформировались во время последнего ледникового периода. Уровень моря тогда был значительно ниже. Когда океан поднялся, свод затопленной пещеры обвалился и образовалась карстовая воронка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые смогли детально исследовать сталактиты, теперь они все покрыты водорослями. Кроме того, в дыре найдено огромное кладбище морских раковин. На дне воронки также находится толстый слой токсичного сероводорода. На дне дыры ученые обнаружили пластиковые бутылки и другой мусор.

Экспедиция частично финансировалась основателем Virgin Ричардом Брэнсоном. Команду из трех человек возглавляла океанолог Эрика Бергман.

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