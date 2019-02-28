Российский блогер виртуозно спародировал Трампа и Малышеву (фото)
В ход пошли багеты, веники и цветная капуста.
В ход пошли багеты, веники и цветная капуста.
Блогер, известный под ником Юрий Истерика, пародирует знаменитостей, используя подручные материалы: швабры, обогреватели, батоны и пакеты для мусора. Получается у Юрия так виртуозно, что за его снимками следят уже почти 22 тысячи человек.
Главные «жертвы» блогера — российские знаменитости, но иногда он «покушается» и на политиков и спортсменов вроде Дональда Трампа, королевы Елизаветы или Конора Макгрегора.
Ранее девушка из Воронежа, известная под ником Лариса Поткина, нашла оригинальный способ посмеяться над модными блогерами. Вместо отретушированных фотографий она размещает в соцсети тексты, в которых описывает, как именно позирует в
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