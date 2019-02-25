Российский блогер нечаянно создала жуткую иллюзию
Во всем виновата чашка чая.
Во всем виновата чашка чая.
Блогер Наташа Мишина из Краснодара случайно создала оптическую иллюзию, которую теперь активно обсуждают пользователи соцсетей.
Молодая мама сфотографировала сына, играющего в сухом бассейне. В кадр попали чашка чая и ноги девушки. Особый ракурс породил оптическую иллюзию.
«Посмотрела на это фото и увидела протез правой ноги! Отстегнутый!» — пишет одна из подписчиц блогера.
«Уже десятое сообщение про протез читаю. И не пойму, где он», — ответила Наташа.
Мишина даже создала голосование, попросив читателей ответить, видят ли они на фото протез. 83% подписчиков ответили утвердительно.
Оптические иллюзии часто становятся вирусными в соцсетях. Не так давно фотограф из Великобритании сфотографировал на дереве сову, но ее никто не может увидеть.
А вот аргентинский художник Леандро Эрлих сделал оптические иллюзии делом своей жизни. С помощью зеркал он заставляет посетителей музеев «ходить» по стенам и потолку.
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