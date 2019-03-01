Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В центре Москвы украинец избил замминистра и генерал-полковника
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта
В марте в России появится импортная вакцина от кори, краснухи и паротита
Кайли Дженнер заподозрила жениха в измене
Где российские звезды покупают себе «дачи»
Тест: Знаете ли вы таблицу Менделеева?150 лет назад Дмитрий Менделеев составил таблицу, которая стала прообразом периодической системы элементов
12 нежных имен для детей, родившихся весной
В Австралии родились редчайшие полуидентичные близнецы
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов»
9-летняя дочь Ксении Бородиной пытается получить работу на ТВ
«Краснодар» станет чемпионом, ЦСКА будет в ЛЧ, а «Спартак» — нет
Российские лыжники стали вторыми на чемпионате мира в эстафете
Стоун, Мур, Сайрус и другие звезды на гала-вечере
Кайли Дженнер заподозрила жениха в измене
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн: фото
Богатым россиянам ограничили ипотеку
Фоторепортажи
22Война без победы
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
17:01 (мск), источник: Mail.ru Новости

Сверху вниз: фотограф показал удивительные природные ландшафты с воздуха

Необычный ракурс меняет пейзажи до неузнаваемости.

Немецкий фотограф Кевин Краутгартнер снимает как архитектурные объекты, так и городские пейзажи, но самую большую страсть он испытывает к аэросъемке дикой природы.

Последние работы привели его на Сейшельские острова, в итальянские Доломитовые горы и ледниковые реки Исландии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Горы, моря, вулканы и леса на его снимках с воздуха выглядят сказочно, а некоторые своими плавными линиями и множеством разноцветных красок и вовсе напоминают абстрактные рисунки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

С высоты птичьего полета необычно выглядят не только дикие леса, но и городские джунгли. Например, фотограф Мартон Могероси с помощью дрона показал необычайную красоту и симметрию испанской Барселоны.

Читайте также

Мадуро приказал перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
В ГД предложили давать до 500 тысяч рублей на парковочное место
Лукашенко пообещал найти замену российской нефти
Как новые правила кадастровой оценки повлияют на размер налогов
Первый матч чемпионата России по футболу после зимы (трансляция)
Тест: что делают в разных странах с приходом весны
Спорт
«Краснодар» станет чемпионом, ЦСКА будет в ЛЧ, а «Спартак» — нет Это точно случится в весенней части чемпионата России. Или нет?
Hi-Tech
В США подсчитали время подлета российских ракет Удивительные выводы...
Авто
Найден самый абсурдный пешеходный переход России (фото) Чтобы жители целого микрорайона могли перейти федеральную трассу М-7, дорожники установили приставную деревянную лестницу
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Как выглядит квартира с видом на храм Спаса на Крови
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
Каково жить в одном из самых элитных домов Санкт-Петербурга
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Дети
37-летняя Кейт Миддлтон готова родить четвертого ребенка Герцогиня вместе с мужем посетила детский центр в Северной Ирландии
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь