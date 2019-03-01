Сверху вниз: фотограф показал удивительные природные ландшафты с воздуха
Необычный ракурс меняет пейзажи до неузнаваемости.
Необычный ракурс меняет пейзажи до неузнаваемости.
Немецкий фотограф Кевин Краутгартнер снимает как архитектурные объекты, так и городские пейзажи, но самую большую страсть он испытывает к аэросъемке дикой природы.
Последние работы привели его на Сейшельские острова, в итальянские Доломитовые горы и ледниковые реки Исландии.
Горы, моря, вулканы и леса на его снимках с воздуха выглядят сказочно, а некоторые своими плавными линиями и множеством разноцветных красок и вовсе напоминают абстрактные рисунки.
С высоты птичьего полета необычно выглядят не только дикие леса, но и городские джунгли. Например, фотограф Мартон Могероси с помощью дрона показал необычайную красоту и симметрию испанской Барселоны.