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10:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Илон Маск скрестил себя с Дуэйном Джонсоном (фото)

Скале понравилось.

Инженер и бизнесмен Илон Маск в очередной раз всколыхнул соцсети — он разместил у себя снимки Дуэйна Джонсона, но со своим лицом.

«Да, качаюсь немного», — пошутил изобретатель.

Плотный рабочий график и личная жизнь Маска являются объектом пристального внимания журналистов. Многочисленные статьи посвящены тому, как бизнесмену удается одновременно руководить несколькими компаниями, разрабатывать новые проекты, общаться с детьми и при этом успевать спать. В интервью Маск отмечает, что, несмотря на невероятную загруженность, успевает два раза в неделю посещать тренажерный зал.

Пост Маска за сутки собрал болье 700 тысяч лайков и 100 тысяч ретвитов. Подписчики окрестили нового персонажа Илоном Скалой и Дуэйном Маском Джонсоном.

Скала тоже заметил пост. «Он. Настоящий. Монстр. И красивый…» — посмеялся актер, добавив нецензурное слово.

«Ой, хватит, заставляешь меня краснеть», — ответил Маск.

Посты Илона Маска в соцсетях регулярно превращаются в мемы. В конце февраля бизнесмен стал гостем шоу Meme Review, в котором посмеялся над картинкой с утонувшим в бассейне оленем. Это породило целую волну как шуток, так и упреков в жестокости.

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