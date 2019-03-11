Как выглядят одни из самых необычных гор на планете (фото)
Такое можно встретить только в Австралии.
Такое можно встретить только в Австралии.
Природа отличается удивительным разнообразием. Некоторые пейзажи настолько необычны, что трудно поверить, что они находятся на нашей планете.
Одним из таких завораживающих мест является горный хребет
Хребет представляет собой конусовидные полосатые горные образования. Она находятся на высоте 578 метров над уровнем моря и на 200−300 метров возвышаются над лесистой местностью.
В основе этих горных конусов —
Интересно, что о существовании такого удивительного горного хребта люди узнали лишь в 1982 году, когда
Сам Национальный парк Пурнулулу, на территории которого находятся необычные горы, был основан через пять лет после этого, в 1987 году, а уже в 2003 году он был включен в список объектов ЮНЕСКО.