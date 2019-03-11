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14:22 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят одни из самых необычных гор на планете (фото)

Такое можно встретить только в Австралии.

Природа отличается удивительным разнообразием. Некоторые пейзажи настолько необычны, что трудно поверить, что они находятся на нашей планете.

Одним из таких завораживающих мест является горный хребет Бангл-Бангл, расположенный в Национальном парке Пурнулулу на плато Кимберли, в штате Западная Австралия.

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Хребет представляет собой конусовидные полосатые горные образования. Она находятся на высоте 578 метров над уровнем моря и на 200−300 метров возвышаются над лесистой местностью.

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В основе этих горных конусов — сине-зеленые водоросли или цианобактерии (темные полоски). А ярко-оранжевые полосы — это песчаник с оксидом железа и марганца.

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Интересно, что о существовании такого удивительного горного хребта люди узнали лишь в 1982 году, когда Бангл-Бангл случайно сфотографировали с воздуха.

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Сам Национальный парк Пурнулулу, на территории которого находятся необычные горы, был основан через пять лет после этого, в 1987 году, а уже в 2003 году он был включен в список объектов ЮНЕСКО.

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