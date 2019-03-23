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11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина создала бизнес на сказочных блюдах (фото)

Ее блог читают больше 400 тысяч человек.

Блогер ЭйДжей Вулф из Техаса смогла построить прибыльный бизнес на обзорах еды, которую продают в парках Disney.

Женщина заинтересовалась едой из парков развлечений в 2009 году. Она обнаружила, что нет ни одного сайта, который бы всесторонне охватывал все эти блюда и публиковал честные отзывы посетителей. Вулф решила взять дело в свои руки.

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«Писать об этой еде было настоящим вызовом, потому что, по мнению некоторых людей, странно уделять столько внимания перекусам из Диснейленда. Помню, думала, неужели кто-то будет это все читать?» — комментирует блогер.

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Вопреки сомнениям, блог Вулф выстрелил почти сразу. Теперь она этому не удивляется. Семьи проводят в парках развлечений целый день с утра до вечера. Многие приезжают в Диснейленд на каникулы или в отпуск. Их, конечно же, интересует, где можно питаться вкусно и безопасно. Еда — очень важная составляющая парков развлечений, объясняет женщина.

Вулф пробует всю еду в парках Disney, а затем публикует фото и честный отзыв. За ее блогом следят уже 422 тысячи подписчиков. Такая аудитория позволила Вулф неплохо зарабатывать на рекламе.

Единственное неудобство — женщина не может делиться в соцсетях своими личными фото. Иначе сотрудники парков могут ее узнать, и тест-драйв бургеров, мороженого или капкейков будет скомпрометирован.

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Анна Лысенко

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