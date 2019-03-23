Женщина создала бизнес на сказочных блюдах (фото)
Ее блог читают больше 400 тысяч человек.
Ее блог читают больше 400 тысяч человек.
Блогер ЭйДжей Вулф из Техаса смогла построить прибыльный бизнес на обзорах еды, которую продают в парках Disney.
Женщина заинтересовалась едой из парков развлечений в 2009 году. Она обнаружила, что нет ни одного сайта, который бы всесторонне охватывал все эти блюда и публиковал честные отзывы посетителей. Вулф решила взять дело в свои руки.
«Писать об этой еде было настоящим вызовом, потому что, по мнению некоторых людей, странно уделять столько внимания перекусам из Диснейленда. Помню, думала, неужели
Вопреки сомнениям, блог Вулф выстрелил почти сразу. Теперь она этому не удивляется. Семьи проводят в парках развлечений целый день с утра до вечера. Многие приезжают в Диснейленд на каникулы или в отпуск. Их, конечно же, интересует, где можно питаться вкусно и безопасно. Еда — очень важная составляющая парков развлечений, объясняет женщина.
Вулф пробует всю еду в парках Disney, а затем публикует фото и честный отзыв. За ее блогом следят уже 422 тысячи подписчиков. Такая аудитория позволила Вулф неплохо зарабатывать на рекламе.
Единственное неудобство — женщина не может делиться в соцсетях своими личными фото. Иначе сотрудники парков могут ее узнать, и
Анна Лысенко
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