Ученые рассказали, как пожилым людям сохранить подвижность
Достаточно потратить 10 минут в день.
Достаточно потратить 10 минут в день.
Всего один час быстрой ходьбы в неделю помогает пожилым людям избежать малоподвижности, связанной с остеоартрозом, — самым частым заболеванием суставов среди болезней
К такому выводу пришли исследователи из
Остеоартроз возникает в результате механического разрушения нормальных структур сустава, изменения капсулы и повреждения хряща. Он часто поражает коленные и бедренные суставы, а также позвоночник. Остеоартрозом болеют почти половина людей старше 60 лет и фактически все старше 80 лет.
Одно из возможных следствий болезни — невозможность передвигаться самостоятельно без костылей или инвалидной коляски. Она развивается приблизительно у двух из пяти человек, больных остеоартрозом.
Обычно врачи рекомендуют пожилым пациентам интенсивно двигаться не менее 2,5 часов в неделю, но для людей с болями в суставах это может быть сложно. «Наша цель состояла в том, чтобы понять, какой вид активности поможет людям избежать инвалидности», — сказала Данлоп.
Исследование врачей длилось несколько лет. Они анализировали данные 1500 пожилых людей с остеоартрозом. Через четыре года после начала исследования 24% участников, которые не практиковали физическую нагрузку, жаловались на то, что стали передвигаться очень медленно. К примеру, они перестали успевать переходить дорогу на светофоре. Еще 23% пожаловались на то, что им стало сложно выполнять рутинную работу по дому.
В то же время те, кто практиковал минимум час интенсивной ходьбы в неделю, оставались подвижными.
Результаты исследования американских ученых опубликованы в American Journal of Preventive Medicine.
Анна Лысенко
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