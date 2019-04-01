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13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, как пожилым людям сохранить подвижность

Достаточно потратить 10 минут в день.

Источник: Reuters

Всего один час быстрой ходьбы в неделю помогает пожилым людям избежать малоподвижности, связанной с остеоартрозом, — самым частым заболеванием суставов среди болезней опорно-двигательного аппарата.

К такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного университета в США. «Это меньше 10 минут в день», — говорит Дороти Данлоп, профессор профилактической медицины.

Она уточняет, что ходьба должна быть такой, словно вы спешите сесть на поезд или попасть в магазин до закрытия.

Остеоартроз возникает в результате механического разрушения нормальных структур сустава, изменения капсулы и повреждения хряща. Он часто поражает коленные и бедренные суставы, а также позвоночник. Остеоартрозом болеют почти половина людей старше 60 лет и фактически все старше 80 лет.

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Одно из возможных следствий болезни — невозможность передвигаться самостоятельно без костылей или инвалидной коляски. Она развивается приблизительно у двух из пяти человек, больных остеоартрозом.

Обычно врачи рекомендуют пожилым пациентам интенсивно двигаться не менее 2,5 часов в неделю, но для людей с болями в суставах это может быть сложно. «Наша цель состояла в том, чтобы понять, какой вид активности поможет людям избежать инвалидности», — сказала Данлоп.

Исследование врачей длилось несколько лет. Они анализировали данные 1500 пожилых людей с остеоартрозом. Через четыре года после начала исследования 24% участников, которые не практиковали физическую нагрузку, жаловались на то, что стали передвигаться очень медленно. К примеру, они перестали успевать переходить дорогу на светофоре. Еще 23% пожаловались на то, что им стало сложно выполнять рутинную работу по дому.

В то же время те, кто практиковал минимум час интенсивной ходьбы в неделю, оставались подвижными.

Результаты исследования американских ученых опубликованы в American Journal of Preventive Medicine.

Анна Лысенко

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