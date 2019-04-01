Посетителей снова пустят к гигантскому Будде
Статую снова можно увидеть после экстренной реставрации.
Статую снова можно увидеть после экстренной реставрации.
Статуя Будды в Лэшане, являющаяся одной из самых высоких статуй Будды в мире, снова открывается для посетителей.
Доступ к 1300-летней гигантской фигуре был закрыт в октябре
71-метровая статуя была вырезана древними мастерами вручную в горе Линъюньшань при стечении трёх рек китайской провинции Сычуань. Работа длилась больше 90 лет. Лицо Будды обращено к священной горе Эмэйшань. Его голова Будды высится вровень с горой, а стопы упираются в реку. Статуя признана памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. До появления «Родины-матери» в Волгограде это было самое высокое скульптурное произведение в мире.
Реставрация статуи завершилась несколько дней назад. 1 апреля состоялось торжественное открытие обновленной статуи. Туристы снова могут подняться на 250 ступеней, ведущих к голове Будды.
Анна Лысенко
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