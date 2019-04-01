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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Посетителей снова пустят к гигантскому Будде

Статую снова можно увидеть после экстренной реставрации.

Статуя Будды в Лэшане, являющаяся одной из самых высоких статуй Будды в мире, снова открывается для посетителей.

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Доступ к 1300-летней гигантской фигуре был закрыт в октябре из-за экстренной реставрации. Специалисты заделали на статуе многочисленные трещины.

71-метровая статуя была вырезана древними мастерами вручную в горе Линъюньшань при стечении трёх рек китайской провинции Сычуань. Работа длилась больше 90 лет. Лицо Будды обращено к священной горе Эмэйшань. Его голова Будды высится вровень с горой, а стопы упираются в реку. Статуя признана памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. До появления «Родины-матери» в Волгограде это было самое высокое скульптурное произведение в мире.

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Реставрация статуи завершилась несколько дней назад. 1 апреля состоялось торжественное открытие обновленной статуи. Туристы снова могут подняться на 250 ступеней, ведущих к голове Будды.

Анна Лысенко

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