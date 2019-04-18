Блогер нашла оригинальный способ фотографироваться на фоне достопримечательностей
Она просто «умирает» рядом с ними.
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Она просто «умирает» рядом с ними.
Французская художница и блогер Стефани Ли Роуз отметила, что часто фото из путешествий являются эгоистичными. Люди позируют на фоне достопримечательностей, которые теряют свою ценность, становясь просто фоном.
Во время посещения достопримечательностей или знаковых мест девушка ложится на землю и притворяется мертвой. Таким забавным образом блогер появляется на фото, но не перетягивает внимание на себя. Хотя оторвать взгляд от лежащего на земле тела
Екатерина Гура