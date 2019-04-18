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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер нашла оригинальный способ фотографироваться на фоне достопримечательностей

Она просто «умирает» рядом с ними.

Французская художница и блогер Стефани Ли Роуз отметила, что часто фото из путешествий являются эгоистичными. Люди позируют на фоне достопримечательностей, которые теряют свою ценность, становясь просто фоном.

Для того, чтобы сфотографироваться в интересном месте и «не затмить его собой», Стефани придумала забавный проект под названием Stefdies («Стефани умирает»).

Во время посещения достопримечательностей или знаковых мест девушка ложится на землю и притворяется мертвой. Таким забавным образом блогер появляется на фото, но не перетягивает внимание на себя. Хотя оторвать взгляд от лежащего на земле тела все-таки сложно.

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Екатерина Гура

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