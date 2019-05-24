Последний звонок. Как устроены голосования на телешоу и почему их так легко хакнуть

«Голос, тихий, таинственный, где ты?» — задавалась вопросом Алсу в своей дебютной песне «Зимний сон». Ответ нашелся через двадцать лет.
10-летняя Микелла Абрамова получила 56,5% голосов в суперфинале шоу. Телезрители заподозрили неладное и подняли волну возмущения в соцсетях. Телеканал начал проверку, и 17 мая «Первый» официально аннулировал итоги голосования.
По результатам аудита Group-IB, голоса за Микеллу, дочь певицы и бизнесмена Яна Абрамова, были накручены. В исследовании участвовали около 300 телефонных номеров, с них отправили более восьми тысяч сообщений. Победа могла стоить семье Абрамовых около 2−3 миллионов рублей.
Мы вас обязательно спросим
Желание каналов вовлечь зрителей в процесс телесмотрения и борьба за их внимание началась в середине XX века. С 1953 года по 1957 на американском BBC выходила детская программа Winky Dink & You, в которой взаимодействие с маленькими телезрителями происходило через целлофановый экран, который нужно было прикладывать к телевизору и выполнять с его помощью задачи ведущих шоу.
Аналог привычного зрительского голосования появился в штате Огайо в 1970-х, он назывался QUBE и был доступен владельцам кабельного ТВ. С помощью QUBE, который выглядел как пульт с кнопками, зрители голосовали в ТВ-шоу, участвовали в викторинах и комментировали спортивные игры. Первой передачей в Советском Союзе, в которой спросили мнения зрителей, стало политическое ток-шоу «Общественное мнение». Телефонное голосование в передаче шло в прямом эфире.
Тарифы в зрительских голосованиях значительно выше, чем обычные звонки и SMS. Например, в «Голос. Дети» сообщение стоило 50 рублей, а звонок — от 35 до 38,6 рублей.
Прибыль от голосования сотовый оператор, телеканал и компания, предоставляющая услугу «Голосование за участников проекта», делят между собой. Поэтому существенно ограничивать количество отправленных SMS никому из этой цепочки не выгодно. Организаторы могут ограничивать количество сообщений, отправленных с одного номера, например, до 80 SMS за раз. Но если в семье три человека, которые жаждут победы любимого участника, и у них есть 12 000 рублей, то они могут отправить 240 сообщений.
В первом реалити-шоу на российском телевидении «За стеклом», которое вышло в 2001 году, зрители голосовали за участников, отправляя SMS на короткий номер. В 2002 технологию перенял «Первый канал», в первом сезоне «Фабрики звезд» зрители отправляли SMS за любимых участников, спасая их этим от изгнания из «Звёздного дома».
С развитием сотовой связи узнавать, кто за кого болеет, стало проще и выгоднее. Организацией голосования занимается компания, которая принимает звонки или SMS от зрителей — четырехзначный номер, который соответствует одному из участников, или номер телефона, последние цифры которого являются номером претендента на победу.
Без регистрации и SMS
Специалисты предрекали смерть SMS-голосованиям еще в 2015 году, на их место должны были прийти мобильные приложения. Но пророчества не сбылись, и на телевизионном рынке осталось и первое, и появилось второе. В шестом сезоне «Голос. Дети» деньги, полученные от голосования направляют в благотворительный фонд.
На шоу «Танцы» и «Песни», которые выходят на ТНТ, отказались от SMS. Голосовать в конкурсе можно бесплатно через мобильное приложение THT-Club. Там основные скандалы связаны с якобы накрутками, которые участники делают, используя свою аудиторию в соцсетях. Чем больше фан-база, тем больше голосов.
Минусы голосования через SMS, телефонные звонки или мобильные приложения — в непрозрачности. Зрители видят не количество поступивших голосов, а их процентное соотношение.
Еще одна технология, которая позволяет выбирать лучшего из лучших, — HbbTV. Hybrid Broadcast Broadband Television — гибридное широковещательное широкополосное телевидение. Оно работает, если телевизор подключен к интернету, принимает цифровой сигнал и имеет функцию HbbTV. Сейчас эта технология используются на 80 телеканалах в 35 странах.
А ты точно за меня проголосуешь?
Обойти конкурентов на финише в телевизионных шоу можно не только на безграничной зрительской любви, но и при больших бюджетах. Для кого-то выбор очевиден: выиграть за деньги лучше, чем проиграть бесплатно.
Самая распространенная схема для мухлежа в голосованиях — неограниченное количество SIM-карт.
Раздобыть их легко. В официальном салоне связи купить пачку SIM-карт не выйдет, а у метро, в переходе, на рынке электронной техники или на кассе супермаркета — вполне. Количество в данном случае важнее качества, и если организаторы не заметят аномально большого количества голосов, как это было в «Голос. Дети», то все пройдет гладко. По данным издания Взгляд, семья Абрамовых воспользовалась именно такой схемой. За дочь Алсу могли проголосовать работники курского завода, которым предварительно раздали SIM-карты и попросили проголосовать за Микеллу.
Представитель одной из компаний сотовой связи рассказал Hi-Tech Mail.ru, что понять вброс это или нет легко. Достаточно проверить какой был префикс или последние цифры номеров у проголосовавших абонентов.
«Все SIM-карты, которые доходят до ритейла, Роскомнадзор контролирует, но когда симка попадает в салон, главное ее продать, а как и кому — неважно. У сотовых операторов есть свои салоны, а есть франшизные, у всех сотрудников, работающих в них, есть KPI по подключениям. Люди бывают порядочные, а бывают нет. Последние нанимают по десять человек с улицы, отгружают им SIM-карты, те получат 20% с продажи. Конечно, им выгодно продать как можно больше».
Паспорт при такой покупке предъявлять не нужно, говорит эксперт, как и объяснять, зачем понадобились пятьдесят SIM-карт. Еще SIM-карту можно купить на кассе в супермаркете.
«Вы там хоть пачку SIM-картами возьмете, кто вам что скажет? С корпоративными SIM-картами тоже хороший вариант, он самый выгодный в этой схеме. Компания заключает с оператором сотовой связи договор и берет столько номеров для “сотрудников” сколько считает нужным».
Симка в банке
Оборот неприкрепленных к абонентам SIM-карт, то есть тех, которые не привязаны к паспортным данным, успешно существует, потому что несмотря на законодательный запрет, правоприменительная практика в этой области отсутствует, что и позволяет «бизнесу» развиваться, считает Алексей Лукацкий, консультант по безопасности компании Cisco: «Каждая карта имеет свой идентификатор и должна привязываться к конкретному абоненту (или устройству). Дальше оператор может отслеживать в сети количество привязанных карт, если карта не привязана или связана с украденным телефоном, то она может быть блокирована. Идея создания единого реестра идентификаторов SIM-карт обсуждается уже лет двадцать, но дальше разговоров дело не идет».
Еще один способ получить победу обманным путем — SIM-банки. Это устройства, в которые устанавливаются десятки тысяч SIM-карт для массовой отправки SMS-сообщений и других мошеннических действий.
«Эти SIM-карты по очереди подключаются к десяткам или сотням географически распределенных мобильных телефонов и с их помощью отправляются SMS, — рассказывает Павел Новиков, руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies. Отследить такую активность крайне сложно. Помимо этой схемы для накруток применяют различные SMS-шлюзы, которые также позволяют массово направлять SMS. Кроме того, организовать рассылку SMS-сообщений от имени любых существующих и несуществующих абонентов возможно с помощью атак на сеть SS7».
Просто поверь
В любом телевизионном проекте, где присутствует голосование, всегда будет недовольная сторона. Неважно кто выбирает победителя: зрители или жюри. Заподозрить в ангажированности можно любого. Случай с шоу «Голос. Дети» для «Первого канала» уникален лишь тем, что руководство телекомпании обратило внимание на возмущение зрителей и начало проверку.
В 2005 году во время выборов представителя от России на Евровидение телезрители жаловались, что не могли проголосовать за любимые группы. Само голосование сначала работало для Урало-Сибирского региона, а для Центрального региона участники выступили только после того, как результаты голосования азиатской части страны стали известны редакции.
Телефонные номера в поддержку групп «Звери» и A'Sortie, Димы Билана и Reflex не работали. Зато за Наталью Подольскую, выпускницу «Фабрики звезд — 5» можно было голосовать без проблем. После этого Артемий Троицкий предлагал зрителям подать в суд на Первый канал, но дело ничем не закончилось.
Во время загрузки произошла ошибка.
Первый канал — не единственный, кто сталкивался с обвинениями в свой адрес. Его соседа по кнопке, телеканал Россия 1, тоже обвиняли в купленных голосах. Как рассказал Hi-Tech Mail.ru один из участников шоу «Битва хоров», «это передача не про честное голосование, в ней заранее известно чья команда одержит победу, все остальное для красоты».
Материальная выгода — один из главных мотивов добыть победу любым способом.
Андрея Чуева, участника шоу «Дом 2», как раз в этом и обвиняли. В 2015 году Чуев победил в конкурсе проекта «Человек года», главным призом в котором была квартира в Москве. Фанаты других участников проекта обвинили Андрея в подкупе. Он все обвинения отрицает и указывает на холодный расчет.
«С первого этапа конкурса, я предлагал разделить халявный приз, а все меня убеждали, что я неправ, — объясняет Андрей Чуев. — Я с недоумением слушал этих глупцов и говорил им, что я заберу победу сам, потому что умею считать. Я высчитал, что говоривших о том, что они будут голосовать, много, а реально кто хочет потратить деньги всего от 12 до 14 тысяч человек. Моих обеспеченных друзей, готовых не говорить, а тратить, было всего 55 человек. Вот поэтому и было всем обидно, что 55 человек разгромили толпу “языкочесов”».
Скандал на «Голос. Дети» отвлек внимание от второго сезона шоу «Песни», которое идет на телеканале ТНТ. В использовании административных ресурсов обвинили Black Star. В Instagam распространили скриншот переписки с директорами бургерных, в котором представители бренда просят поддержать участницу команды Тимати Анну Боронину.
«Покажите мне систему голосования, которая стопроцентно защищена от манипуляций. Взломать или скорректировать можно практически любую систему, будь то отправка SMS, онлайн-платформа или подсчёт поднятых рук (в последнем случае не исключен подкуп)», — говорит Ирина Филатова, редактор направления «медиа и рекламный бизнес» издания Sostav. — «Возможно, решением проблемы станет технология блокчейна, и такие проекты уже существуют, в том числе на российском рынке. Однако я не слышала, чтобы какое-либо медиа применило блокчейн для этих целей. Зато я помню скандал с подсчетом голосов на конкурсе «Россия-10″, где выбирали символ страны. Как и в случае с «Первым каналом», дело не столько в уязвимости системы, сколько в наличии заинтересованных лиц, готовых подключить мощные ресурсы для достижения своей цели. Под ресурсами я подразумеваю и деньги, и медийное влияние».
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В истории с «Голосом» есть и другая версия, которую озвучивают представители Алсу. 17 мая в Telegram-каналах появилась информация, что блогерам предлагают написать о плане Константина Эрнста отвлечь общественность от проблем на канале скандалом в «Голосе». 22 мая Алсу впервые дала комментарий о происходящем.
В эфире «Серебряного дождя» певица сказала, то что ее дочь, как и другие артисты популярного шоу, оказались «втянуты в какие-то игры».
Если претендентов на главный приз больше, чем один, подозрения в нечестном выборе неизбежны. Обязательно найдутся зрители, которые усомнятся в результатах голосования, что, в принципе, нормально. Ведь телевизионные шоу — одна большая иллюзия, созданная для развлечения, а не для правды.