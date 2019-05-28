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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети поспорили из-за цвета кроссовок (видео)

Они не могут решить, какого цвета обувь.

В Интернете спорят из-за цвета кроссовок: одним пользователям Сети они кажутся бело-розовыми, а другим — серо-бирюзовыми.

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Это не первый случай, когда оптическая иллюзия становится предметом спора. Раньше в Сети уже обсуждали цвет платья в полоску и шлепанцев.

В случае с кроссовками появились занимательные теории. По версии одних пользователей, серо-бирюзовый цвет говорит о доминирующем левом полушарии, якобы отвечающем за логическое мышление.

Другие пользователи утверждают: все дело в индивидуальных особенностях развития зрительной системы смотрящих.

Но отгадка оказалась намного проще. Все дело в освещении. Вернее, в том, как сфотографированы кроссовки — со вспышкой или без.

Анна Лысенко

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