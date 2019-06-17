Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Так это не русские?": раскрыта правда об атаке на "Донбасс"
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Екатерина Климова разводится с молодым мужем
Москвичка рассказала, почему жить в маленькой квартире — каторга
Конец эволюции человекаПочему нам уже не стать выше, сильнее и выносливее
У хирурга появились сомнения в деле отравления Алибасова
Пелагея в купальнике произвела фурор
Скабеева двумя словами описала переименование Киева
Близкий друг предал больную раком Яковлеву
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку
5 болезней, на которые указывает постоянная жажда
«Вытащить не смогли»: умер участник «Машины времени»
Стало известно о состоянии Галины Волчек
Полиция арестовала актёра Гайдуляна в центре Москвы - СМИ
Раскрыто поведение младшего сына Соколова в школе
За какие растения на участке могут наказать
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

На «Почте России» обнаружили ящики с пчелами (видео)

В соцсетях обсуждают, опасно ли это.

Ящики с пчелами в отделениях «Почты России» стали предметами бурного обсуждения в соцсетях.

Пользователи беспокоятся, законно ли пересылать так пчел, не пострадают ли насекомые и сотрудники почты.

Во время загрузки произошла ошибка.

На самом деле, уверяет эксперт-пчеловод Надежда Курейчик, в такой пересылке нет ничего необычного: «Так их пересылали всегда. Главное, чтобы сотрудники почты соблюдали все правила».

Специальные ящики с пчелами называются пчелопакетами. На них обычно прикреплена инструкция для сотрудников службы доставки, а добросовестные пчеловоды заботятся о том, чтобы пчелопакеты были безопасными и для людей, и для самих насекомых.

Анна Лысенко

Читайте также

СМИ узнали о кибератаках США на банки, энергетику и транспорт РФ
Комиссия не засчитала ЕГЭ, написанный гелевой ручкой
Эксперты считают опасным снижение ставок по кредитам
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
«Взвод НЛО» засняли в небе над Санкт-Петербургом
Фотогалерея: показаны самые зрелищные научные снимки из России
На стене машинного зала Чернобыльской АЭС появится мурал (фото)
Здоровье
Женщина сделала сама себе кесарево Она спасла ребенка и осталась в живых.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Кортни Кокс отметила 55-летие с постаревшими звездами «Друзей» Актрисы воссоединились на торжестве
Авто
В России появится «новый» 7-местный «японец» Марка Mitsubishi оформила сертификационные документы на 7-местную версию кроссовера Outlander
Недвижимость
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
История россиянки о жизни в Швейцарии
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
За какие растения на участке накажут?
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019. Закрытие 743
Жемчужина любовного пыла 432
Кто осознанно родил и усыновил в одиночку? Поделитесь мыслями 268
Зависть 179
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь