17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
На «Почте России» обнаружили ящики с пчелами (видео)
В соцсетях обсуждают, опасно ли это.
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В соцсетях обсуждают, опасно ли это.
Ящики с пчелами в отделениях «Почты России» стали предметами бурного обсуждения в соцсетях.
Пользователи беспокоятся, законно ли пересылать так пчел, не пострадают ли насекомые и сотрудники почты.
На самом деле, уверяет
Специальные ящики с пчелами называются пчелопакетами. На них обычно прикреплена инструкция для сотрудников службы доставки, а добросовестные пчеловоды заботятся о том, чтобы пчелопакеты были безопасными и для людей, и для самих насекомых.
Анна Лысенко