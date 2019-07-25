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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Многотысячный рой пчел атаковал дом семейной пары в Великобритании

Справиться с ними помогла сила соцсетей.

Житель британского города Сент-Эйвс Саймон Политт в конце июля стал участником фильма ужасов в реальности. Он отправился в небольшую деревушку Свейвси, чтобы помочь своим пожилым родителям с переездом.

Сначала все шло хорошо, но вдруг в доме раздался звонок от соседа, который сообщил, что видит огромную черную тучу, которая жужжит и движется вокруг дома Политта.

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Выглянув в окно, Саймон пришел в ужас, ведь жилище его родителей атаковал гигантский рой пчел. Около 60 тысяч насекомых кружили вокруг дома.

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Но Саймон не растерялся, а снял происходящее на видео и опубликовал в соцсети с просьбой помочь ему избавиться от непрошеных гостей. И помощь пришла. Пользователи посоветовали Политту просто подождать, пока пчелы не начнут обустраивать улей.

И уже через 30 минут насекомые и правда сконцентрировались на вершине большого папоротникового дерева неподалеку. Тогда Саймон связался с местным пасечником, и вместе они срубили смертоносную ветку и обезвредили многотысячный рой.

По словам специалистов из Фонда дикой природы графства Стаффордшир, такие случаи на территории Англии в этом году не редкость. Количество пчел и ульев резко возросло из-за аномальной жары, которая вот уже несколько недель стоит в Великобритании и по всей Европе.

Екатерина Гура

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