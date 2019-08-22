18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фанатка потроллила Хью Джекмана, надев на встречу с ним необычное платье
Теперь в противостояние Джекмана и Рейнольдса включились поклонники.
Шутки и подколы уже стали отличительной чертой взаимоотношений двух
В середине августа в Мельбурне состоялся моноспектакль Хью Джекмана The Man. The Music. The Show. Его поклонница по имени Стэйси купила билет на постановку, в стоимость которого также входила личная встреча с актером за кулисами.
Решив подшутить и привлечь к себе внимание, Стэйси надела на встречу с кумиром платье с портретами Райана Рейнольдса в цветочном венке.
По словам девушки, когда Хью увидел наряд, он долго не мог прийти в себя, а затем громко расхохотался. Но для большего эффекта решил изобразить на фото гнев.
Стэйси поделилась снимками на своей странице в соцсети, но вскоре ее фото уже красовалось на странице Хью Джекмана в Instagram.
Конечно же, Рейнольдс не заставил себя ждать и написал, что в его планах — разработка другой продукции со своим лицом. Чуть позже Райан опубликовал фото Стэйси в платье с недовольным Джекманом у себя в Instagram.
Екатерина Гура