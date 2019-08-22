Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как русская дача стала стилем жизниЭто слово невозможно перевести на другие языки, дача — она и есть dacha
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фанатка потроллила Хью Джекмана, надев на встречу с ним необычное платье

Теперь в противостояние Джекмана и Рейнольдса включились поклонники.

Шутки и подколы уже стали отличительной чертой взаимоотношений двух друзей-актеров Райана Рейнольдса и Хью Джекмана. Они троллят друг друга в соцсетях, на вечеринках и даже в фильмах.

Но теперь их противостояние вышло на новый уровень, ведь к нему присоединились поклонники звезд.

В середине августа в Мельбурне состоялся моноспектакль Хью Джекмана The Man. The Music. The Show. Его поклонница по имени Стэйси купила билет на постановку, в стоимость которого также входила личная встреча с актером за кулисами.

Решив подшутить и привлечь к себе внимание, Стэйси надела на встречу с кумиром платье с портретами Райана Рейнольдса в цветочном венке.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам девушки, когда Хью увидел наряд, он долго не мог прийти в себя, а затем громко расхохотался. Но для большего эффекта решил изобразить на фото гнев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Так, дай мне разобраться. Ты покорил индустрию джина, а сейчас… перешёл на дамские наряды?

Стэйси поделилась снимками на своей странице в соцсети, но вскоре ее фото уже красовалось на странице Хью Джекмана в Instagram.

Конечно же, Рейнольдс не заставил себя ждать и написал, что в его планах — разработка другой продукции со своим лицом. Чуть позже Райан опубликовал фото Стэйси в платье с недовольным Джекманом у себя в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.
Хорошей середины недели тебе, Хью. Всегда приятно видеть себя.

Екатерина Гура

Читайте также
Заклятые друзья Хью Джекман и Райан Рейнольдс решили прорекламировать бизнес друг друга
Во время загрузки произошла ошибка.
8 февраля© Ньюстюб
В Кремле дистанцировались от «международного шопинга» Трампа
В конфликте между Вайкуле и Крутым поставили точку
Мария Захарова станцевала лезгинку
Евросоюз выступил против восстановления G8 с Россией
Дальнобойщик проехал 800 километров ради спасения котенка
В России обнаружили «Мальдивы» среди хвойных лесов (фото)
Найдено доказательство войны из Библии
Здоровье
Врач предложил худеть на колбасе Так можно?
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Новая Toyota RAV4 получит системы от Land Cruiser 200 В октябре 2019 года российский завод Toyota прекратит выпуск кроссовера RAV4 четвертого поколения и запустит производство новой генерации модели
Кино
Супруга рассказала о состоянии Гафта в реабилитационном центре Актера госпитализировали с инсультом в начале августа
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Названы способы заработать на единственном жилье
25 фотоаргументов, что Канада самое смешное место в мире
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Популярные темы на «Детях»
Cын переходит в 11-й, нет желания куда-то поступать, что делать в таком случае? 485
Можно ли остановить насилие по отношению к женам?! В России. 419
Клетка для морской свинки 196
Хотели бы 4-дневную рабочую неделю 175
Леди
Почему я не смогла встречаться с итальянцами Художница Кейт Иллюстрейт (@kateillustrate) два года жила и училась в Италии. Местных красавцев она тоже успела познать за это время.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь