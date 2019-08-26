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14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети нашли в Египте двойника Стива Джобса

Невероятное сходство.

В конце августа пользователь сайта Reddit под ником Sheshesheqwerty опубликовал на ресурсе фото, вызвавшее жаркие споры и моментально ставшее вирусным.

Дело в том, что на снимке запечатлен человек, поразительно похожий на основателя Apple Стива Джобса, который скончался от рака в 2011 году.

Двойника бизнесмена сфотографировали в одном из уличных кафе Каира. Несмотря на то, что на нем вместо фирменных джинсов и водолазки была традиционная арабская одежда, мужчина в очках выглядел в точности, как Джобс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи Сети пришли в восторг от такого совпадения и начали строить различные теории о том, как основателю Apple удалось инсценировать собственную смерть и сбежать подальше от людей.

Екатерина Гура

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