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19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во время свадьбы у молодоженов из Англии украли подаренные деньги

А диджей весь вечер путал их имена и крутил не ту музыку.

30-летняя Хлоя и 32-летний Саймон Росс были вынуждены рассказать историю своей свадьбы журналистам, так как по-другому никак не могли повлиять на персонал гостиницы, где проходило их торжество.

Молодожены из графства Южный Уэльс отпраздновали свою свадьбу в конце августа отеле Maes Manor в Блэквуде, пишет Walesonline. На торжество они потратили почти 25 тысяч долларов и мечтали о том, чтобы все прошло замечательно. Но их планам не суждено было сбыться, и праздник превратился в кошмар.

Оказалось, что всю церемонию и ужин готовил безответственный новый персонал.

Во время свадьбы периодически отключалось электричество, официанты путали блюда, а диджей несколько раз назвал Хлою и Саймона мистером и миссис Мосс, хотя их фамилия — Росс.

Кроме того, на протяжение всего вечера были постоянные проблемы с музыкой. Даже время своего прохода к алтарю Хлое пришлось несколько раз останавливаться, так как диджей крутил музыку через YouTube, а из-за плохого Wi-Fi она медленно загружалась на компьютере.

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Вдобавок ко всему, в конце вечера молодожены не досчитались подаренных конвертов с деньгами. Оказалось, что кто-то украл несколько открыток с наличными на сумму около 300 долларов.

Когда была обнаружена пропажа, Хлоя и Саймон обратились к менеджеру отеля, но тот отказался с ними разговаривать, сославшись на то, что отель не несет ответственности за пропавшие вещи гостей. Кроме того, управляющий начал угрожать супругам судом, если они опубликуют эту информацию и «будут позорить» заведение.

Несмотря на это, Хлоя и Саймон не только опубликовали свою историю в соцсетях, но и пошли к местным журналистам, после чего история попала на страницы британских и зарубежных СМИ.

Спустя время с Россами связался новый представитель отеля и извинился за испорченную свадьбу. Он рассказал, что вскоре после торжества персонал, обслуживающий свадьбу, был уволен. Возместить украденные деньги менеджер отеля не смог, но предложил Хлое и Саймону бесплатное проживание на пару дней с завтраком и ужином в качестве моральной компенсации.

Екатерина Гура

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