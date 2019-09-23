20:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Скульптор из США создает «скрытые» замки из дерева
Они могут пропадать за одну секунду.
Итальянец Ули Кирчлер, который уже долгое время живет и работает в США, прославился на весь мир благодаря своим невероятным замкам, которые он вырезает из цельного куска дерева.
У деревянных скульптур есть небольшой секрет, который делает их еще более интересными. Дело в том, что все здания, которые Кирчлер вырезает из дерева, имеют способность исчезать.
Одним движением руки они складываются и прячутся в глубине древесины, однако при новом толчке они снова оказываются на поверхности и гордо возвышаются над основанием.
Сейчас работы Кирчлера пользуются большой популярностью: они выставляются в музеях по всему миру и продаются частным коллекционерам.
Екатерина Гура