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20:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скульптор из США создает «скрытые» замки из дерева

Они могут пропадать за одну секунду.

Итальянец Ули Кирчлер, который уже долгое время живет и работает в США, прославился на весь мир благодаря своим невероятным замкам, которые он вырезает из цельного куска дерева.

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У деревянных скульптур есть небольшой секрет, который делает их еще более интересными. Дело в том, что все здания, которые Кирчлер вырезает из дерева, имеют способность исчезать.

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Одним движением руки они складываются и прячутся в глубине древесины, однако при новом толчке они снова оказываются на поверхности и гордо возвышаются над основанием.

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Сейчас работы Кирчлера пользуются большой популярностью: они выставляются в музеях по всему миру и продаются частным коллекционерам.

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Екатерина Гура

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