15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Камеры-ловушки в Коста-Рике сняли неуловимых животных (видео)
На эту крошечную страну приходится 5% биоразнообразия Земли.
Благодаря видеоловушкам биологам удалось получить уникальные кадры из жизни животных в лесах
Одна из скрытых камер запечатлела практически неуловимую пуму. Кошка пришла на водопой к ручью, а затем спокойно скрылась в глубине леса. На видео также попали муравьед, олени, обезьяны и другие животные. Всего более 100 видов.
Проект по съемке животных — детище биолога Винсента Лоссасо и его супруги. Год назад они установили на стволах деревьев у лесных водоемов около 40
25% этой маленькой центральноамериканской страны составляют заповедники и охраняемые леса с уникальной флорой и фауной.
Анна Лысенко