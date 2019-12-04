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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Камеры-ловушки в Коста-Рике сняли неуловимых животных (видео)

На эту крошечную страну приходится 5% биоразнообразия Земли.

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Благодаря видеоловушкам биологам удалось получить уникальные кадры из жизни животных в лесах Коста-Рики.

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Одна из скрытых камер запечатлела практически неуловимую пуму. Кошка пришла на водопой к ручью, а затем спокойно скрылась в глубине леса. На видео также попали муравьед, олени, обезьяны и другие животные. Всего более 100 видов.

Проект по съемке животных — детище биолога Винсента Лоссасо и его супруги. Год назад они установили на стволах деревьев у лесных водоемов около 40 камер-ловушек с датчиками движения. Исследователи получили уже 10 тысяч роликов, открывающих много новой информации о биоразнообразии Коста-Рики.

25% этой маленькой центральноамериканской страны составляют заповедники и охраняемые леса с уникальной флорой и фауной.

Анна Лысенко

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