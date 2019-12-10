Поход к парикмахеру обернулся для американки неожиданностью

22-летняя пользовательница Twitter Кинна Уильямс опубликовала в соцсети трогательный пост, который посвятила своей маме. Как рассказала девушка, 13 лет назад всей семьей они переехали из Джорджии и Массачусетс. Переезд ее маме дался очень тяжело. За столько лет она так и не смогла адаптироваться к новым условиям жизни.
Больше всего Уильямс-старшей не хватало ее близких подруг, с которыми она теперь виделась раз в несколько лет.
Как рассказала Кинна, в последнее время у ее мамы была депрессия, и, чтобы ее хоть немного порадовать, девушка решила сделать ей сюрприз, пишет Metro.
Кинна, которая работает парикмахером, предложила маме прийти к ней в салон и сделать новую стрижку. Но главная цель была не в этом. Девушка тайно связалась с мамиными подругами и попросила их приехать.
В назначенный день, когда мама Кинны уже сидела в парикмахерском кресле, за ее спиной появились две ее лучшие подруги. Взглянув в зеркало, женщина закричала от неожиданности, а потом расплакалась. Этот трогательный момент встречи Кинна сняла на видео и показала своим подписчикам в Twitter.
Чуть позже она дополнила пост и снимками своей мамы с новой прической.