Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
23Русь изначальная: музей-заповедник «Абрамцево» и его сокровища
16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поход к парикмахеру обернулся для американки неожиданностью

Об этом позаботилась ее дочь.

22-летняя пользовательница Twitter Кинна Уильямс опубликовала в соцсети трогательный пост, который посвятила своей маме. Как рассказала девушка, 13 лет назад всей семьей они переехали из Джорджии и Массачусетс. Переезд ее маме дался очень тяжело. За столько лет она так и не смогла адаптироваться к новым условиям жизни.

Новость
Парикмахер из Македонии создает картины из отрезанных волос клиентов

Больше всего Уильямс-старшей не хватало ее близких подруг, с которыми она теперь виделась раз в несколько лет.

Как рассказала Кинна, в последнее время у ее мамы была депрессия, и, чтобы ее хоть немного порадовать, девушка решила сделать ей сюрприз, пишет Metro.

Кинна, которая работает парикмахером, предложила маме прийти к ней в салон и сделать новую стрижку. Но главная цель была не в этом. Девушка тайно связалась с мамиными подругами и попросила их приехать.

В назначенный день, когда мама Кинны уже сидела в парикмахерском кресле, за ее спиной появились две ее лучшие подруги. Взглянув в зеркало, женщина закричала от неожиданности, а потом расплакалась. Этот трогательный момент встречи Кинна сняла на видео и показала своим подписчикам в Twitter.

Чуть позже она дополнила пост и снимками своей мамы с новой прической.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Умер Юрий Лужков
Госдума приняла закон об отмене комиссии за «банковский роуминг»
Умерла солистка Roxette
Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры
Чем запомнился бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе на Новой Земле
Еще один российский регион объявил 31 декабря выходным днем
Здоровье
Мать 5 лет не выпускает маленькую дочь из элитного роддома Ее мать считает, что ребенок смертельно болен.
Hi-Tech
Как удалить историю поисковых запросов в Google Пошаговая инструкция
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Авто
АВТОВАЗ выкупил у GM завод по выпуску Chevrolet Niva В дальнейшем внедорожник будут выпускать под маркой Lada, а компанию GM-АВТОВАЗ переименуют
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Экс-солисты «Чай вдвоем» показали подросших детей Артисты являются многодетными отцами
Леди
Татьяна Навка повеселилась на вечеринке в шикарном бирюзовом платье Звезда выбрала наряд от российского дизайнера.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь