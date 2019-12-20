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20:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Похудевшая на 45 кг британка рассказала, как не сорваться на праздниках

Главное — иметь четкий план действий.

23-летняя Эми Камберс из британского графства Эссекс всего пару лет назад весила 121 кг. Она с детства боролась с лишним весом, но диеты приносили лишь кратковременный результат. К 2017 году она стала настолько тяжелой, что уже не могла позволить себе обычные развлечения, путешествия на самолете и даже покупки в магазинах. Она ужасно стеснялась своего внешнего вида и не могла много двигаться.

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В итоге вместе с подругой она решила присоединиться к специальным курсам для худеющих и неожиданно для себя стала терять килограммы. За год Эми избавилась от 45 кг и продолжает худеть.

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Сейчас она чувствует себя абсолютно счастливой: ведет активный образ жизни и много путешествует.

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В преддверии новогодних праздников Эми рассказала журналистам Essex Live, как справиться с праздничными застольями во время диеты.

Она призналась, что Рождество, каникулы и череда вечеринок были для нее самым сложным периодом во время похудения. По словам девушки, главное — иметь план. Важно занять себя чем-то интересным на выходные дни, чтобы не соблазняться едой и напитками. Кроме того, нужно четко помнить свои цели и уметь вовремя остановиться во время застолья. Хотя небольшая порция вкусной, но вредной еды большого вреда все-таки не принесет.

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Екатерина Гура

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