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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник помещает героев Диснея в популярные фильмы и сериалы

Практически ничего и не поменялось.

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26-летний фотограф и художник Грегори Масурас прославился своими экспериментами с персонажами мультфильмов Диснея, которых он переносит в реальный мир.

Он уже создавал серию работ с «мультяшками» на обложках глянцевых журналов, заменял ими лица знаменитостей и помещал их на классические картины.

Еще одним интересным проектор Масури являются переделанные плакаты фильмов и сериалов, где вместо реальных актеров предоставлены диснеевские персонажи. Кстати, выглядят они там довольно гармонично.

Екатерина Гура

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