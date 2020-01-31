17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник помещает героев Диснея в популярные фильмы и сериалы
Практически ничего и не поменялось.
26-летний фотограф и художник Грегори Масурас прославился своими экспериментами с персонажами мультфильмов Диснея, которых он переносит в реальный мир.
Он уже создавал серию работ с «мультяшками» на обложках глянцевых журналов, заменял ими лица знаменитостей и помещал их на классические картины.
Еще одним интересным проектор Масури являются переделанные плакаты фильмов и сериалов, где вместо реальных актеров предоставлены диснеевские персонажи. Кстати, выглядят они там довольно гармонично.
Екатерина Гура