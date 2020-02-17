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10:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В украинском учебнике предложили поиграть в компьютерную стратегию

Это задание по биологии.

В украинском учебнике по биологии за 11 класс ученикам предложили смоделировать распространение инфекции с помощью компьютерной стратегии Plague Inc.

Нетрадиционное задание заметил пользователь соцсетей под ником @tonyfoals.

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Название игры 2012 года переводится как «Чума Инкорпорейтед». Это симулятор заболевания, основанный на реалистичной модели распространения эпидемии.

Автор изданного в Харькове учебника Константин Задорожный предлагает школьникам выбрать инфекцию, задать параметры моделирования, понаблюдать за распространением и сформулировать выводы.

«Мы преследовали цель так изложить материал, чтобы вам было интересно и легко учиться с помощью этого учебника», — пишет автор в аннотации к книге.

Пользователи Сети стали присматриваться к украинским учебникам после того, как в одном из них заметили Киану Ривза, а в другом — карту из Skyrim.

Анна Лысенко

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