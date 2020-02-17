Пані Віка вчить студентів pic.twitter.com/TgB4uWuhYT— Nℹ️ck⭕️layovℹ️ch ?? (@tonyfoals) February 13, 2020
10:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В украинском учебнике предложили поиграть в компьютерную стратегию
Это задание по биологии.
В украинском учебнике по биологии за 11 класс ученикам предложили смоделировать распространение инфекции с помощью компьютерной стратегии Plague Inc.
Нетрадиционное задание заметил пользователь соцсетей под ником @tonyfoals.
Название игры 2012 года переводится как «Чума Инкорпорейтед». Это симулятор заболевания, основанный на реалистичной модели распространения эпидемии.
Автор изданного в Харькове учебника Константин Задорожный предлагает школьникам выбрать инфекцию, задать параметры моделирования, понаблюдать за распространением и сформулировать выводы.
«Мы преследовали цель так изложить материал, чтобы вам было интересно и легко учиться с помощью этого учебника», — пишет автор в аннотации к книге.
Пользователи Сети стали присматриваться к украинским учебникам после того, как в одном из них заметили Киану Ривза, а в другом — карту из Skyrim.
Анна Лысенко