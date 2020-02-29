Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В американском сериале снова не справились с кириллицей

Появился новый мем.

Пользователи, уже посмотревшие второй сезон сериала «Видоизменённый углерод», обсуждают в соцсетях пасхалку на русском языке.

Камнем преткновения для создателей шоу стала кириллица. В одной из сцен зрители заметили название ночного клуба, в который заходит главный герой. На вывеске значится: «ДЛФ БЙЖЦ».

«Но вот это вообще за гранью, конечно. 2020 на дворе, алло», — пишет один из пользователей в соцсетях.

«После тяжелого дня обожаю зайти в длфбйжц», — отмечает другой.

«Мы — русские, с нами длфбйжц», — шутит еще один читатель.

Забавный эпизод появляется во второй серии шоу. Фантастический сериал снят по роману британского писателя Ричарда Моргана о мире будущего, в котором сознание людей научились перемещать из тела в тело.

Как сообщалось, 21 августа 2019 года пользователи русскоязычного Twitter массово отметили день рождения киношного «русского спецагента» Джейсона Борна, чье настоящее имя звучит как Ащьф Лштшфум (он же — Foma Kiniaev).

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Сменивший гражданство биатлонист РФ призвал Логинова покаяться
Ставки по ипотеке в России обновили исторический минимум
Кадыров оценил удар Емельяненко
В монастыре нашли меч, которому 5 тысяч лет
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Здоровье
Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Горячие темы на Авто
Назло пойду и против проголосую. 266
Туризм - неужели это так важно? 224
Вы за маму с коляской или за мужчину с машиной? 150
Посылки из Китая 145
Кино
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала Популярные артисты посетили презентацию многосерийной комедии «Патриот»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Ребенок полчаса провел под полутораметровым слоем снега и выжил Мальчика спас отец
Леди
Муж Пелагеи отметил день рождения с новой возлюбленной Иван Телегин показал первое фото с девушкой.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь