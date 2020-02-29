В американском сериале снова не справились с кириллицей

Пользователи, уже посмотревшие второй сезон сериала «Видоизменённый углерод», обсуждают в соцсетях пасхалку на русском языке.
Камнем преткновения для создателей шоу стала кириллица. В одной из сцен зрители заметили название ночного клуба, в который заходит главный герой. На вывеске значится: «ДЛФ БЙЖЦ».
«Но вот это вообще за гранью, конечно. 2020 на дворе, алло», — пишет один из пользователей в соцсетях.
«После тяжелого дня обожаю зайти в длфбйжц», — отмечает другой.
«Мы — русские, с нами длфбйжц», — шутит еще один читатель.
Забавный эпизод появляется во второй серии шоу. Фантастический сериал снят по роману британского писателя Ричарда Моргана о мире будущего, в котором сознание людей научились перемещать из тела в тело.
Как сообщалось, 21 августа 2019 года пользователи русскоязычного Twitter массово отметили день рождения киношного «русского спецагента» Джейсона Борна, чье настоящее имя звучит как Ащьф Лштшфум (он же — Foma Kiniaev).